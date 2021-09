Sancionan a Verstappen por el aparatoso accidente con Hamilton en Monza

En tanto que Hamilton también dio su visión de lo acontecido a través de sus redes sociales con otro extenso texto, luego de ser sancionado con 10 segundos de penalización.

EL SUSTO DE HAMILTON

Hamilton también analizó lo sucedido e informó de su estado de salud ya que el halo pudo haberle salvado la vida: "Tengo mucho dolor y mi cuello puede ir a peor, aunque lo arreglaremos. Me siento afortunado, doy gracias a Dios por el halo que me ha salvado, a mí y a mi cuello. Fue un golpe fuerte, pero lo único que quería era seguir corriendo", empezó manifestando el británico.

"Yo me aparté en la primera vuelta y no pasó nada. Esta vez estaba delante en la curva uno y teníamos una velocidad similar. Yo estaba por delante antes de ir a la segunda curva y él perdió el control en el piano e impactó conmigo. Cuando lo vi bajarse del coche y seguir así me sorprendió. Lo primero que se hace en estas circunstancias es saber si el otro piloto está bien", cuestionó a su colega.

Y concluyó: "Tengo que pensar, porque creo que nunca me había golpeado un coche en la cabeza antes. Es un shock para mí si veo las imágenes. Y llevo muchos años corriendo. Estoy agradecido por seguir aquí. Esto va a continuar hasta que aprendamos. No tengo una historia de incidentes como éste. Al final, cuando se escapa de cosas como esta seguís haciéndolo. No sé lo que harán los comisarios, pero pronto lo sabremos".

Con información de Telam