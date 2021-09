https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Elecciones 2021

Precavido: un hombre se llevó una reposera a la puerta del colegio

Ocurrió en la vereda el Colegio Nacional Nro. 1 de Rosario. “Soy chofer y estoy llevando varias personas a votar y para que no me duela la espalda esperando en el auto, me traje la reposera”, explicó.

Por Juan Chiummiento Las elecciones se vienen desarrollando con normalidad en Rosario. Conforme fueron pasando las horas, todas las mesas se terminaron de conformar y tras una resolución judicial que flexibilizó los protocolos, todo hace prever que el comicio terminará sin mayores sobresaltos. Amén de ello, como en cada ocasión que los ciudadanos concurren a las urnas, la jornada trajo algunas curiosidades, que vienen bien repasar para amenizar las horas de la siesta, mientras se esperan los resultados finales, que recién se conocerán pasadas las 21, según los cálculos de los principales candidatos. El precavido En la vereda el Colegio Nacional Nro. 1 (donde votó el pre candidato a senador nacional Federico Angelini), un hombre desplegó su reposera, a sabiendas de que la espera podía llevar para rato. “Soy chofer de una fábrica del Cordón. Estoy llevando varias personas a votar y para que no me duela la espalda esperando en el auto, me traje la reposera”, le contó a El Litoral. Un susto que no pasó a mayores En una escuela céntrica se vivió un momento de zozobra cuando un hombre mayor cayó repentinamente al suelo. Varios imaginaron que el hecho se había provocado por estar expuesto al sol durante varios minutos y no dudaron en pedir por un médico. Sin embargo, el propio hombre tranquilizó al resto al explicar que simplemente se había tropezado. Igual, el personal del lugar le acercó una silla para que descanse en el interior de la escuela. Primera y última Mónica Fein y Clara García, quienes encabezan las boletas de la lista Adelante que compiten dentro del Frente Amplio Progresista, dieron la nota al ser la primera y última de las principales figuras en ir a sufragar. La ex intendente -que busca llegar a la Cámara de Diputados- lo hizo poco antes de las 9 en la escuela N° 524, en tanto que la actual diputada provincial -que aspira a recalar en el Senado- lo hará a las 17, en el colegio Juan Arzeno.

