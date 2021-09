Ni sus 100 años ni la pandemia le impidieron ir a votar en Entre Ríos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

María Teresa Marotte, más conocida como Yiya, votó en horas de la mañana en la Escuela Técnica 2 de Gualeguaychú. Llegó con barbijo y máscara, acompañada de una sobrina. Además, llevó su propio alcohol en gel y una birome para firmar.

El 2 de agosto, Yiya Marotte cumplió 100 años y en declaraciones a los medios que la entrevistaron, aseguró sentirse como de 30. Contó que limpia su casa sin ayuda de ninguna empleada porque es una forma de mantenerse en movimiento. También se cocina, pero si mientras lo hace empieza a sonar en la radio una chacarera, deja todo y se pone a bailar.

Días antes de las elecciones, durante una entrevista a Canal Nueve Litoral, manifestó: “Voy a votar porque siempre he votado, pero no sé a quién, porque los candidatos no me dicen nada concreto. Prometen un montón de cosas en la campaña y después no hacen nada”, y agregó con énfasis: “Cuando votan el aumento a los legisladores todos levantan la mano, de todos los partidos, pero las demás cosas con debatidas y peleadas”.

Esta mañana, cerca del mediodía, tras haber emitido su voto en la Escuela Técnica 2 de Gualeguaychú, Yiya les pidió a quienes ganen las elecciones “que no usen la política en beneficio propio, que piensen en el país”.