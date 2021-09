https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Liga Profesional

Boca perderá un jugador por un insólito incidente en las Eliminatorias

El Xeneize no podrá contar con Luis Advíncula debido a que el futbolista rompió la burbuja sanitaria. El defensor no podrá jugar los próximos dos partidos del torneo local.

En Boca hay gran malestar tras las Eliminatorias Sudamericanas que se jugaron por los cupos al Mundial de Qatar 2022. El equipo de Sebastián Battaglia no podrá contar con Luis Advíncula, quien viene de jugar la triple fecha FIFA con la selección de Perú. El defensor rompió la burbuja sanitaria y se perderá los partidos contra Defensa y Justicia y Atlético Tucumán. El insólito motivo sería que la Federación Peruana de Fútbol, tras el regreso a su país desde Brasil, donde jugaron el último jueves por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con rumbo al Mundial de Qatar 2022, diagramó la vuelta de Advíncula a la Argentina con escala en Uruguay. Allí radicó el principal problema, ya que el defensor realizó el primer tramo (Perú-Montevideo) en un vuelo comercial y luego sí emprendió el viaje en un chárter hacia Buenos Aires. Esto fue advertido por el Consejo de Fútbol de Boca Juniors, que le comunicó al defensor que cumpla con el aislamiento correspondiente por el coronavirus, debido a que rompió la burbuja sanitaria de la Conmebol. Asimismo le habría hecho saber su malestar y el expreso pedido para que en la próxima convocatoria el futbolista realice el viaje en chárter de manera directa desde Perú a Buenos Aires. Por este motivo, Advíncula permanecería “guardado” hasta el domingo, para luego sí poder sumarse bajo las órdenes de Sebastián Battaglia, quien continuará utilizando en el sector derecho de la defensa a Marcelo Weigandt, una de las figuras en el último encuentro ante Rosario Central.

