https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 12.09.2021 - Última actualización - 22:17

22:16

Elecciones 2021 Admitió su derrota: fuerte reconocimiento de Rossi a la militancia

Diez minutos antes de las 22, Agustín Rossi transmitió por streeming un mensaje en el que agradeció el acompañamiento de quienes votaron a su fuerza política en las internas del Frente de Todos y advirtió: “Acá no se terminó nada, acá empieza el futuro”.

Con una tendencia cara en favor de la lista del gobernador Omar Perotti, Rossi, junto a la vicegobernadora y candidata Alejandra Rodenas reconoció a la militancia que “a lo largo y ancho de la provincia nos permitieron sostener estas elecciones y sostener el resultado electoral que obtuvimos”.

Luego dijo estar conforme “con haber dejado una mirada distinta en el peronismo de la provincia de Santa Fe. Esto fue lo que nos propusimos con los compañeros del Movimiento Evita, con los compañeros del Nes, con Alejandra (Rodenas), con los compañeros del Frente Renovador. Y seguramente va a ser una mirada mucho más necesaria, sobre todo cuando vemos el mapa global de la provincia de Santa Fe que ameritará una cantidad de reflexiones profundas sobre el futuro de nuestro movimiento político aquí en al provincia”.

“Una vez más aquellos que hablaban de la falta de participación, del absencionismo, no apareció tan claro en esta elección. Y como nosotros no somos ave de paso sino militantes políticos, acá no se terminó nada, acá empieza el futuro”, concluyó entre aplausos.