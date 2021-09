https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 12.09.2021 - Última actualización - 22:41

22:40

El conductor usó su cuenta de Twitter para manifestar su indignación tras ver que su padre muerto era parte del padrón electoral.

Elecciones 2021 Julián Weich: "Mi papá murió hace 25 años y está en el padrón" El conductor usó su cuenta de Twitter para manifestar su indignación tras ver que su padre muerto era parte del padrón electoral. El conductor usó su cuenta de Twitter para manifestar su indignación tras ver que su padre muerto era parte del padrón electoral.

Julián Weich no ocultó su indignación en las PASO 2021 luego de enterarse que su padre se encontraba en al padrón a 25 años de haber fallecido.





En julio del año pasado, el actor y conductor abría su corazón en una entrevista con Pampita y explicaba que él dialoga con sus padres muertos. "Mi mamá falleció y mi papá falleció, pero yo hablo con ellos todos los días y estoy en contacto con ellos. Es difícil entenderlo, pero está en uno conectarse y comunicarse", explicó Julián Weich en ese entonces.

Mi papa fallecio hace 25 años y esta en el padron para votar!!alguien me lo explica? #EleccionesArgentina — julian weich (@Julyweich) September 12, 2021

Frente a la inquietud de Pampa, Weich dio más detalles: "Desde el pensamiento. Es un diálogo interno que, generalmente y en mí, provoca alegría. No provoca nostalgia ni tristeza. Nada… me cuesta hablar de estos temas adelante tuyo, Caro. Porque no es lo mismo hablar con cualquier persona que con vos. Así que no sé… es como que no quiero hablar."

"Hay gente que necesita ir al cementerio, gente que necesita rezar, pensar o que necesita ver una foto. Hay muchas maneras de tener ese diálogo. Y el tema es no tener miedo y buscarlo porque es un diálogo sanador al 100 por ciento, haya o no haya respuesta. El diálogo en sí ya es sanador.", cerró Julián Weich en aquel entonces.