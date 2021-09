Cola, barbijo y confusión

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 12.09.2021

23:44

En la Región Rosario es amplia la victoria de la confusión. El barbijo, las colas afuera, la boleta para los cargos nacionales y la larguísima boleta para concejales trajo un ganador absoluto: la confusión.

Los mensajes privados

Al preguntar, sobre las primeras horas de la tarde, a los principales referentes y /o jefes de campaña estas eran algunas respuestas.

“Si… un lío. La disposición de la Cámara Nacional Electoral de hacer las colas fuera de las escuelas fue ridícula. Alguna gente cuando vio una cuadra de cola se volvió. Igual el porcentaje de votación a esta hora es bueno, es similar a otras elecciones. No hay alta abstención”.

El diálogo con otro referente es ilustrativo: “Me dicen que algunos se iban por no esperar fuera…Pero pueden votar hasta las 19 horas… Es así, hay más tiempo, pero no se quedan…insultan mucho por los retrasos. Eso leo en tuit… son los Jóvenes… pero en los jóvenes estaba la esperanza…Los pibes no tienen tanto interés como pensábamos…”

“Cada vez entiendo menos el siglo XXI en Rosario. Son dos cuartos oscuros. Uno para diputados y senadores y el otro para concejales. En el siglo XXI todavía seguimos con papeles, biromes, lupas, tijeras, pegamentos. Cada vez estamos más lejos del voto electrónico. Una vergüenza!!!..”.

El enojo del amigo, candidato en lugar alejado de una lista, tiene su componente de frustración, también de certeza. Había más quejas: “Una sola cola afuera. Adentro había meses sin votantes porque parece que había un número máximo para estar dentro de las escuelas; tres lentos de una mesa demoraban las otras. Son tannn elementales, incapaces de organizar eso…”

Los testimonios particulares no se alejaban mucho de estos análisis: “En el colegio donde yo voté había largas colas porque la gente grande tarda mucho en votar la lista de concejales porque tiene la letra muy chica y es interminable, esto no es cómodo…”

El título resume lo general: barbijo, distanciamiento y una confusión que conviene recordar en su origen: votamos en mitad de una peste.

Los resultados según WhatsApp

“Chee, Cavatorta y Ciro Seisas doblaron a los otros…” el mensaje en el teléfono muestra que el candidato del FAP (Ciro Seisas, el hombre de Javkin) y Cavatorta, el hombre de Perotti y Massa (según sus palabras) dominan la escena. Punto. Uno tenía programa en Canal 5. El otro tenía programa en Canal 3. Aún en el 2021. Los canales rosarigasinos triunfaron sobre cualquier militancia que esgrima, argumente o certifique… falsamente. Ganaron los medios.

Es tan raro, tan particular Región Rosario, la performance de la señora García sobre Giustiniani muestra que aquello que se decide en la ciudad no se decide en la provincia y que, además, la campaña de Horacio Javier Ríos (Soy Clara) muestra un publicista que supo ofertar un producto impensado hasta mayo. Mostrarlo al punto del triunfo.

Ñul y Central un solo corazón

Miguel Ángel Tessandori le ganó a los aparatos y la desconfianza. Me encuentro entre quienes no creían, no creen que le hiciera falta una candidatura de concejal después de 40 años de periodista deportivo (algunos más que el senador provincial y candidato a senador nacional, Lewandovski, también periodista deportivo) Y sigue la aparición de los hombres de los medios. La pregunta subsiste. Para qué y quién paga el costo de su campaña. La respuesta es un cachetazo a las preguntas. Los votos cierran cualquier discusión. Miguel Tessandori los consiguió. En noviembre es casi seguro que será votado para concejal.

La televisión y los medios tienen más fichas en el tablero; Coscia, Anita Martínez, Charlie Cardozo, Norma López. Algunos quedaron en el camino este domingo 12 de septiembre.

Boletas cortadas

La división que sube a Seisas y baja a Irízar (en el mismo Frente) habla de boletas cortadas. El juego de Pullaro y Losada desacomoda a las listas completas. Piadoso manto para muchas ilusiones.

Dejo tres WhatsApp recibidos sobre las 20,15. “Mirá, perdimos por paliza en Rosario y eso no tiene arreglo…” “Bien acá y mal arriba, en la provincia…” El último: “Me ganó… nada que decir…” y uno que no debería hacer público…” pero fíjate con quienes peleaba… no era difícil darse cuenta…”.

Estas elecciones de concejales sirven para eso: para darse cuenta. Muchos cachetazos y noviembre a la vuelta del 17 de octubre y del 18: San Perón. Poco para festejar. Mucho para aprender.