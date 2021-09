https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 13.09.2021

No pudo pasar a las Generales Cinthia Fernández denunció "corrupción" porque se "chorearon" sus boletas

La modelo y precandidata a diputada nacional de Unite por la Provincia de Buenos Aires, Cinthia Fernández, celebró su "excelente elección" y denunció "corrupción" porque se "chorearon" sus boletas, ante lo cual afirmó que le quedó "la espina de que faltó muy poquito" para llegar al piso del 1,5% que le hubiera permitido meterse en las generales del 14 de noviembre.



"No pudimos pasar a las generales, así que... nada. Al menos estoy muy feliz por no haber sido cobarde, por haberlo intentado, por haber dado voz y fuerza a una causa, que espero que la gente que siga en carrera alguno se ocupe, el que sea", sostuvo la reconocida mediática.

A través de su cuenta de Instagram, Cinthia Fernández analizó su performance electoral, que significó su debut en la política: quedó séptima con 1,10%, gracias a los 90.153 votos que cosechó.

"Me quedo con la espina de pensar que esas boletas que se chorearon... Oh! Casualidad! En La Matanza fue nula mi votación, por qué será que es el lugar donde no estaban las boletas. Así que me quedo con la espina, porque me faltó muy poquito. Quizás con éso hubiera pasado. Pero bueno... la corrupción en las elecciones en este país obviamente a los partidos más chicos los perjudica, porque quizás hubiera sido la diferencia que a mí me hacía pasar", lamentó la panelista.

Y agregó: "Al menos lo intenté. Estoy muy feliz por eso, así que ojalá se escuche la causa de los alimentos. Fueron unas excelentes elecciones para mí, para ser las primeras fueron muy, muy buenas. Quedé ahí, en la puerta, le gané a políticos de años".

La modelo superó a figuras de la política como el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno; el ex militar carapintada Juan José Gómez Centurión; la referente del MAS, Manuela Castañeira; y el líder del Frente Patriota, Alejandro Biondini; entre otros.

Con información de NA