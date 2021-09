Cinthia Fernández sacó más votos que Guillermo Moreno

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La panelista quedó afuera de las generales de noviembre. A qué otros políticos de trayectoria superó, incluido un ex candidato presidencial.

Cinthia Fernández participó de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como precandidata a diputada nacional por Vocación Social. Si bien no le alcanzaron los votos para avanzar a las generales, dejó detrás a políticos de larga trayectoria.

La actual panelista de Los Ángeles de la Mañana quedó en séptimo lugar en la provincia de Buenos Aires y obtuvo, con el 95,84% de las mesas escrutadas, 91.087 votos.

Fernández superó a Guillermo Moreno (Republicano Federal), José Gómez Centurión (Frente Unión por el Futuro), Manuela Castañeira (Movimiento al Socialismo), Jorge Altamira (Política Obrera) y Alejandro Biondini (Frente Patriota), entre otros.

Tras enterarse de los resultados, Cinthia expresó sus sensaciones a través de sus redes. "Al menos estoy muy feliz por no haber sido cobarde, por haberlo intentado y haberle dado voz y fuerza a una causa que espero que siga en carrera”, comenzó diciendo en una serie de videos que posteó en Instagram.

“Lo lamento. Me quedo con la espina de pensar que con esas boletas que se chorearon, porque mi votación en La Matanza fue nula, quizás hubiera pasado. La corrupción a los partidos más chicos los perjudica”, sentenció luego de denunciar que desaparecieron boletas suyas en diferentes escuelas.

“Ojalá que se escuche la causa de los alimentos. Fueron unas excelentes elecciones para mí. Quedé en la puerta y le gané a políticos de años", finalizó.

Voto y denuncias

Fernández votó este mediodía en la Escuela Primaria N° 28 de Escobar. Llegó con un look deportivo y total black que incluyó gorra, calzas y zapatillas, y compartió las imágenes junto a una fuerte reflexión en sus cuentas de Twitter e Instagram, donde acumula millones de seguidores.

Cinthia Fernández fue a votar con look deportivo y reflexionó: "Estoy feliz de no ser cobarde"

"¡Vamos hoy! Con amor, con memoria, con conciencia, con respeto y con mucha esperanza. ¡Es un día muy especial para todos y para mi ni les cuento! Tengo nervios, ansiedad y felicidad. Sea el resultado que sea, estoy feliz de no ser cobarde y quedarme en la cómoda por no intentar cambiar algo", escribió junto a una foto donde se la ve colocando el sobre en la urna.

VAMOS HOY ❤️! Con AMOR, con MEMORIA , con CONCIENCIA, con RESPETO y con MUCHA ESPERANZA. Es un día muy especial para todos y para mi ni les cuento! Tengo nervios, ansiedad y felicidad. Sea el resultado que sea, estoy feliz de no ser cobarde ni cómoda,e intentar cambiar algo ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/AoUj9beMCi — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) September 12, 2021

Horas después de haber compartido el momento de la votación, Cinthia hizo una serie de publicaciones furiosas en donde denunció que faltaban boletas de ella y de Diego Santilli. Nombró las escuelas en donde no había y grabó un video quejándose de la situación.

“¡Tremendos CHORROS TREMENDOS DELINCUENTES COMO ROBAN BOLETAS! Estas escuelas están robando y pidiendo 18 palos para que aparezcan mis boletas. Ni las mías ni las de Santilli están”, tuiteó.

Su baile frente al congreso

La modelo eligió cerrar su campaña de un modo peculiar: bailó frente al Congreso de la Nación en portaligas y cantó una reversión del famoso tema de Tita Merello “Se dice de mi”. Publicó el video en sus redes y las críticas no tardaron en salir a flote.

"Se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco y que el culo es lo que ofrezco y nada tengo pa' decir... Tal vez si me escucharan, tanto no me criticaran, mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir", comenzó cantando la madre de Charo, Bella y Francesca.

"Hay leyes que están, no se hacen cumplir, los juicios son lentos, tardan en salir y mientras tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo sin sufrir...", continuó Fernández, que propone que ningún padre incumpla con la cuota alimentaria de sus hijos.

Junto al video publicó un extenso descargo en el cual se refirió a su campaña y a las críticas que recibió desde que se postuló: “Gracias por ser tan básicos, pero…. cayeron una vez más . Mi culo es solo un anzuelo para captar su atención, ¿y sabés qué? En todas las veces que lo mostré mordieron y solo me hicieron mas fuerte, a mi y a mi voz”.