MTV Video Music Awards 2021: conocé la lista completa de ganadores

Lunes 13.09.2021

Este 12 de septiembre se llevó a cabo una edición más de uno de los eventos musicales más importantes del año con un elemento que parecía impensable hace un año: público en vivo.

Uno de los eventos musicales más importantes del año ha tenido lugar en Nueva York con un elemento que parecía impensable hace un año: público en vivo. Esta edición 37 de los MTV Video Music Awards contó con Doja Cat como anfitriona y con las actuaciones de Madonna y Justin Bieber, el artista con más nominaciones.

Aparte del público, los protagonistas de este año fueron Justin Bieber, BTS, Olivia Rodrigo y Lil Nas X. El cantante canadiense de 27 años se llevó dos de los siete premios a los que estuvo nominado y entre los que se encontraba video del año y mejor dirección por Popstar, artista del año y mejor cinematografía por Holy, así como mejor canción pop, mejor edición y mejor colaboración por Peaches.

La joven promesa Megan Thee Stallion, que le seguía a Bieber de cerca con seis nominaciones, por video del año, artista del año, mejor colaboración y mejor canción hip hop, no logró llevarse a casa ningún premio.

Por su parte, Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X y Olivia Rodrigo tenían cada uno cinco nominaciones. Sin duda, BTS, el grupo de K-POP que se ha ganado el corazón de millones, ha sido uno de los vencedores tras llevarse el premio al Grupo del año y Mejor K-POP.

La noche comenzó con la introducción de la mítica Madonna, quien recibió una ovación tras contar parte de su propia relación con la gala. Además, la actuación de Camila Cabello inyectó de color al Barclay Center de Nueva York.

Lista de ganadores:

Artista del año: Justin Bieber - Def Jam

Canción del año: Olivia Rodrigo - Drivers License

Grupo del año: BTS

Ícono global: Foo Fighters

Mejor latino: Billie Eilish & Rosalía - Lo Vas A Olvidar

Actuación push del año: Olivia Rodrigo - Drivers License

Mejor colaboración: Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Mejor Pop: Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon - Peaches

Mejor Rock: John Mayer - Last Train Home

Mejor Hip-Hop: Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. - Franchise

Mejor K-POP: BTS - Butter

Mejor video con causa: Billie Eilish - Your Power

Mejor cinematografía: Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid - Brown Skin Girl

Mejor R&B: Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - Leave the Door Open

Mejor alternativo: Machine Gun Kelly ft. Blackbear - My Ex’s Best Friend

Mejor Coreografía: Harry Styles - Treat People With Kindness

Mejor dirección: Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)

Video del año: Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)