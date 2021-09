L-Gante fue papá: nació Jamaica, su primera hija

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Su novia, Tamara Báez, dio a luz a la niña la madrugada de este lunes. “Por poco no nació a las 4:20″, bromeó el cantante en referencia al popular concepto que lleva su música

Elián Ángel Valenzuela -popularmente conocido como L-Gante- anunció el nacimiento de su hija Jamaica, fruto de su relación con su novia, Tamara Báez. Según había contado la joven en sus redes sociales, comenzó con contracciones el domingo luego de la jornada electoral que se vivió en todo el país. Más temprano, el músico había brindado declaraciones desde su casa de General Rodríguez, en las que había asegurado que planeaba reunirse con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner luego de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

“Mientras tengo contracciones, leo lo que me ponen y son unas genias. Muchas gracias, de verdad. Si supieran cómo me ayudaron todo este tiempo levantándome el ánimo y autoestima”, escribió Tamara en su cuenta de Instagram en una serie de Historias en las que también se mostró camino al centro médico para dar a luz a su hija. Ya internada allí, compartió el minuto a minuto de la previa a la llegada de Jamaica.

Siempre acompañada por su pareja y su madre, la joven publicó las últimas fotos con la panza de embarazo. Por caso, hasta se divirtió con los memes que le enviaron sus seguidores. “Últimas horas con mi hermosa pequeña adentro”; “Eterno cada minuto. Dale, hija”, escribió Tamara, quien también bailó dentro de la habitación: “Tirando unos pasitos para dilatar”. “Tememos un hambre y no podemos comer”, agregó la madrugada de este lunes.

Fue el propio L-Gante quien anunció el nacimiento de su hija, quien llegó cerca de las 4:30 de la mañana. “Ahí nació Jamaica. Acá me hicieron la segunda los pibes”, aseguró el músico en un video que grabó desde la puerta del centro médico adonde sus amigos lo acompañaron y esperaron afuera para vivir con él ese momento.

“Por poco no nació 4:20. ¡Nació 4:29, rey!”, detalló el trapero haciendo referencia al concepto que popularizó con su música.

Luego, Elián publicó fotos del parto y los primeros segundos de vida de Jamaica. Tamara, por su parte, se mostró conmovida y posteó una imagen de su familia. “Gracias, Dios, por permitirme vivir esto”, indicó y mostró a su novio y su hija ya en la habitación.

Elián y Tamara se conocieron en la adolescencia y, según contó él hace algunas semanas invitado al programa de Mirtha Legrand -conducido por Juana Viale- tuvieron algunas idas y vueltas, motivo por el cual no tienen fecha de aniversario. “Era compañera de escuela de un amigo mío, de mis buenos amigos del barrio. Y nada, a mí me gustaba ella y no me daba atención. En un momento sí me dio un poco de atención y nos juntamos con ella y mi amigo, nos conocimos, todo, y así fue. Después me empecé a juntar sin mi amigo. Fuimos y vinimos tantas veces que ya no tenemos aniversario digamos”.

En otra oportunidad, el cantante contó que está construyendo su casa para vivir junto a su pareja y su hija. “Les podré brindar todo. Hasta lo que no tuvimos. Hoy en día recién tengo 21 años. Y hoy en día, ¡ese es mi mayor motivo para ser feliz! Los giles que se vivan la peli, que yo vivo la vida”, aseguró en un posteo de Instagram.

Por ese entonces, Claudia -la madre del músico- contó a Teleshow que su nuera estaba embarazada de siete meses. “Ellos están juntos hace muchos años. Tuvo el baby shower, estuvo muy lindo. La pasamos bien. Tamara estuvo unos días conmigo y ahora ya está en la casa de su mamá, para estar más acompañada”, dijo la mamá de L-Gante que por esos días se encontraba de gira en el exterior y regresó semanas antes del nacimiento de su hija.

Desde que hicieron pública la noticia del embarazo, Tamara y el músico compartieron sus sensaciones en las rede sociales. “Cada vez falta menos. No veo la hora de tener a mis dos bebés en la cama, verlos dormir juntos”, había escrito L-Gante junto a una foto en la que le estaba dando un beso a la panza de su pareja.