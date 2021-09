Video: el particular festejo de Medvedev tras ganar el US Open

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El tenista ruso, que derrotó al número uno del mundo, celebró su primer Grand Slam de una manera distinta, y al término del partido explicó el motivo.

Daniil Medvedev se adjudicó este domingo el US Open, tras derrotar en la final a Novak Djokovic por 6-4, 6-4 y 6-4 y al momento del cierre del partido se tiró al piso de una manera particular "Todos los que juegan al FIFA me han dicho que es una celebración de leyenda. No quería ser protagonista por esto, pero sí que fuera algo distinto" dijo el ruso.

"No es fácil tirarse así en pista dura y me dolió un poco la caída, pero estoy feliz por haber podido hacerlo. Los que jueguen en modo leyenda entenderán que fue un L2+Left" recalcó el tenista que logró su primer título de Grand Slam.