https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 13.09.2021 - Última actualización - 10:12

10:07

“Hubo mesas en los que los dos candidatos no obtuvieron ningún voto y el carpincho sí”, contó el fiscal general del colegio de San Fernando donde se dio esto.

Elecciones 2021 Los carpinchos les ganaron a Guillermo Moreno y Cinthia Fernández “Hubo mesas en los que los dos candidatos no obtuvieron ningún voto y el carpincho sí”, contó el fiscal general del colegio de San Fernando donde se dio esto. “Hubo mesas en los que los dos candidatos no obtuvieron ningún voto y el carpincho sí”, contó el fiscal general del colegio de San Fernando donde se dio esto.

Tras el reclamo de vecinos de Nordelta por la fuerte presencia de carpinchos entre los barrios, estos animales han dominado el universo de los memes de tal forma que también se hicieron un lugar en las PASO durante estas elecciones legislativas.

De esta manera, en la localidad del partido de Tigre un hombre fue a votar disfrazado de carpincho y en una escuela de San Fernando el apoyo a estos animales fue mayor que el que recibieron algunos de los candidatos.

Esto ocurrió en la escuela San José, ubicada en Simón de Iriondo y Constitución. Allí los fiscales y el presidente de mesa se encontraron con la sorpresa de que la boleta “Carpincho para Todos” se impuso por sobre Guillermo Moreno y Cinthia Fernández en el camino hacia el Congreso.

Foto: Gentileza

El centro de la boleta, que seguía la estética del Frente de Todos, tenía una foto de un carpincho como candidato a senador y el slogan: “Nordelta, la vida que queremos”.

La noticia trascendió porque Guillermo, fiscal general en este colegio, compartió la historia con TN y La Gente, y afirmó que este “candidato” superó en las urnas al peronista y a la panelista de Los ángeles de la mañana. “Hubo mesas en los que los dos candidatos no obtuvieron ningún voto y el carpincho sí. Es de no creer. La imaginación de la gente no tiene límites”, dijo el hombre.

De todos modos, esa escuela no fue la excepción. En un colegio de La Piedad también apareció una boleta dominada por los carpinchos, esta vez de “Juntos por Nordelta”. Allí los principales candidatos eran “José Carpincho”, “Roger el Canguro”, “Perro Paracetamol”, el “Pana Rabbit”, Dylan, entre otros personajes.