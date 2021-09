https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 13.09.2021

Una lectura sobre los resultados propios, y sobre el escenario en la provincia y la Nación. La construcción a partir del diálogo como premisa de campaña y gestión.

Entrevista Clara García: "En el FAP tenemos camino recorrido, pero también camino por construir"

Clara García ganó la interna del Frente Amplio Progresista en la categoría de senador nacional, en la que se presentó junto con Paco Garibaldi. Pasada la lectura de los resultados, analizados los cómputos a nivel provincial y nacional, y con unas horas de descanso entre la confirmación de la victoria el domingo y las constantes solicitudes periodísticas de la mañana del lunes, la actual diputada provincial dice que están "agradecidos y emocionados". Y habla en plural en reconocimiento al equipo que trabajó en esta campaña electoral que anoche mismo volvió a comenzar ya con la vista puesta en las generales del 14 de noviembre.

En diálogo con El Litoral anticipa - en todo caso confirma- cuáles serán los ejes que planteará en este tramo hasta la próxima instancia electoral. Y, ajena a los modos confrontativos de otras agrupaciones políticas, asegura que la relación puertas adentro del Frente Amplio Progresista queda "muy bien".

- ¿Que lectura hace del resultado electoral de este domingo?

- Estamos agradecidos y emocionados. Ha sido una campaña que empezó con una ausencia, una pérdida muy grande de quien era el referente natural del Frente Progresista y el ordenador hacia adentro y hacia afuera. La partida de Miguel (Lifschitz), su muerte, cambió todo el escenario político. Así que nos implicó, más allá de los dolores personales, reorganizar nuestra fuerza política, sacar fuerzas, resurgir y 47 días después de iniciada formalmente la campaña sentimos que pudimos cumplirlo, porque ganamos ampliamente la interna de nuestro Frente Amplio y estamos posicionados con toda la fuerza para noviembre.

- ¿Qué votó la gente cuando eligió su lista?

- Sin dudas votó el legado de Hermes (Binner) y el equipo de Miguel que era nuestra manera de comunicar que quienes estábamos aquí, en esta lista, llevábamos una historia de compromiso con Santa Fe, transparencia, buena gestión pública, diálogo con el vecino, resultados en favor del desarrollo inclusivo de esta Santa Fe. Sentimos que la gente votó todo eso y pudimos conectar nuevamente. Ya lo decía en el discurso (este domingo por la noche): fue volver a cada pueblo, a cada ciudad, a cada lugar donde ya habíamos estado. Porque algo que nos decía la gente es que "muchos vienen solo en la campaña y ustedes han venido siempre". Y yo les decía: "Y seguiremos viniendo" porque es la manera de hacer política.

- De aquí en adelante, ¿cómo queda el Frente Amplio?

- Muy bien. Anoche hablamos con Pablo Javkin (intendente de Rosario), tuvo la deferencia de llamarme; también con Rubén Giustiniani seguro nos encontraremos en las próximas horas. Ya lo veníamos diciendo en la campaña que para nosotros el adversario circunstancial jamás será un enemigo, y dentro del Frente Amplio tenemos un camino recorrido pero también un camino que queremos construir. No nos gusta esa manera confrontativa, hasta grosera, de otros candidatos o candidatas: lo nuestro es construcción a partir de una mesa de diálogo.

- Hasta las generales del 14 de noviembre queda un tramo todavía. ¿Será un tramo corto o largo hasta ese momento?

- Hasta el 14 de noviembre es nada de breve. Creo que para las otras fuerzas no será tarea sencilla retener los votos después de haber tenido internas tan confrontativas. Para el Frente Amplio Progresista, las internas siempre tuvieron el desafío de redoblar esfuerzos hacia las generales, así que no es nuevo y siempre nos ha ido muy bien en las generales.

- Cuando salió a recorrer la provincia en la previa a las Paso, ¿qué le llamó la atención?

- Me llamó la atención que la gente nos diga "cómo los extrañamos. Antes venia el gobernador, los ministros, los secretarios y proyectábamos juntos". Nos pasa con clubes, vecinales, organizaciones empresarias que nos dicen "ahora no tenemos respuestas". Eso desde la relación institucional, y desde la relación con la gente hay un desánimo: estás dolida, afligida y con dificultades económicas. Y la gente dice que está preocupada por el empleo, la inflación que come los sueldos y la inseguridad.

- ¿Qué lectura hace sobe el resultado electoral en la provincia?

- Creo que dejó algo similar a lo que ocurrió en el país: fue la respuesta a un gobierno nacional que no fue bueno, que a Santa Fe le dio la espalda, lo cual demuestra un desacuerdo muy fuerte de la gente.

Fue un resultado adverso hacia el gobierno nacional pero también hacia el gobierno provincial porque si sumamos los votos de quienes no fueron a esa lista son una mayoría abrumadora.

- De aquí en adelante y hasta noviembre va a ser tiempo de propuestas concretas para llevar al Congreso. ¿Por dónde tienen que pasar las prioridades de los y las candidatas?

- Puedo decir tres ejemplos de temas a trabajar ya: primero, que los subsidios al transporte sean igualitarios en todo el país para que el colectivo en Santa Fe no sea tan caro como lo es en relación con Buenos Aires. Segundo, apoyo a la producción; nos han legado esta malísima ley de biocombustibles que va en contra de nuestra agrindustria y del empleo de la gente. Y tercero, que no haya nunca más un presupuesto que no incorpore el cobro de la deuda que Nación tiene con Santa Fe porque eso es obra pública, empleo y trabajo genuino Por eso empezaremos.