Unos 15 vietnamitas escapan en un camión frigorífico por miedo al Covid

La policía descubrió a 15 vietnamitas, entre ellos un chico de 7 años, intentado escapar en un camión frigorífico del sur del país a causa de un brote de coronavirus sin precedentes, informaron los medios de comunicación oficiales.

Las autoridades en el punto de control epidémico en la comuna de Tan Duc, en la provincia de Binh Thuan, inspeccionaron el vehículo luego de que el conductor despertara sospechas por actitudes extrañas, según el diario Vietnamnet. Es por eso que los efectivos policiales le pidieron que abriera el maletero trasero para revisar el contenido que transportaba.

“Sabíamos que era muy peligroso viajar en un camión cerrado y refrigerado, pero corríamos mucho mayor riesgo de contagiarnos con el coronavirus”, declaró uno de los viajeros frustrados, citado por los medios.

El camión ya había recorrido decenas de kilómetros desde Dong Nai, una provincia industrial que en las últimas semanas registró decenas de miles de casos de coronavirus.

