Alonso se pronunció sobre el incidente en la F1: "Son dos campeones y están siempre luchando al límite"

"Es un incidente de carrera, Lewis intentó ir largo en la curva uno para forzar, quizás, a que Max se saltara la curva. Max no corta, se mantiene fuera pero se acaba la curva y llega al piano. Los dos hacen lo que deberían hacer y desafortunadamente, se tocan".

El piloto español Fernando Alonso se refirió al toque durante el Gran Premio de Italia entre el Mercedes de Lewis Hamilton y el Red Bull de Max Verstappen, que dejó a ambos fuera de competencia.

"Es un incidente de carrera, Lewis intentó ir largo en la curva uno para forzar, quizás, a que Max se saltara la curva. Max no corta, se mantiene fuera pero se acaba la curva y llega al piano. Los dos hacen lo que deberían hacer y desafortunadamente, se tocan. En la salida, Giovinazzi y Leclerc se tocaron de la misma forma, y Stroll y Pérez también, pero como no se tocaron rueda a rueda, goma a goma, no se produce el mismo desenlace. Es una maniobra típica con mala suerte porque el contacto fue rueda con rueda" señaló Alonso.

"Son dos campeones y están siempre luchando al límite. Y hoy, para ser honesto, he visto repetido el incidente y parece que fue una posición desafortunada, una curva desafortunada" mencionó el piloto español.