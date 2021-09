https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

PASO en Entre Ríos

Rogelio Frigerio: "El pueblo tenía bronca y no quiere esta forma de vivir"

El ex ministro del Interior lideró la interna del frente Juntos por Entre Ríos, agrupación que obtuvo el 51,78% de los votos. El candidato a diputado nacional pidió a los entrerrianos "no bajar los brazos".

El frente Juntos por Entre Ríos se impuso este domingo en la provincia al sumar el 51,78%, cuando están escrutados el 99,22% de los votos emitidos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Ahora deberá unificar candidatos entre dos de las tres listas que compitieron en la interna de la coalición. El precandidato más votado en la provincia, el exministro de Interior Rogelio Frigerio, logró 64,68% de los votos de ese frente, seguido por la lista encabezada por el intendente radical de Chajarí, Pedro Galimberti, que consiguió el 31,81%. Con esos resultados, la lista de Juntos que se presentará en las generales de noviembre quedará encabezada por Frigerio, seguido por la concejala de la localidad de Gualeguay Marcela Ántola (de esa lista); y luego Galimberti. "Esto es una elección nacional y Entre Ríos lanzó un mensaje claro de que no se está de acuerdo con esta forma de vivir y se quiere un futuro mejor, no se está de acuerdo con el kirchnerismo", aseguró Frigerio en declaraciones a la prensa formuladas tras conocerse los resultados. El ex funcionario nacional con domicilio en Villa Paranacito, en el sureste entrerriano, consiguió el 33,49% de los 800.807 votos que se registraron en esa provincia, que tenía a 1.114.019 de personas habilitadas para sufragar. Frigerio pidió "no bajar los brazos", destacó que en Entre Ríos "hubo una de las concurrencias más altas del país" porque "el pueblo tenía bronca y no quiere esta forma de vivir, quiere vivir mejor y aprovechar este potencial que tiene Entre Ríos". Por su lado, el intendente de Chajarí y ahora candidato a diputado nacional agradeció a quienes "confiaron" en su boleta, que "creció desde abajo, en poco tiempo, contra todas las adversidades, y no tiene techo". Su lista consiguió 126.831 votos, el 16,47% del total de votos provincial y el 31,81% de los votos del frente, por lo que integrará la lista final de candidatos. "Contribuimos a darle volumen electoral a Juntos y pusimos en marcha un nuevo radicalismo, que salió de la zona de confort y aspira a ser gobierno en 2023, esto recién comienza", alertó Galimberti. La lista de Frigerio se impuso en todos los departamentos de la provincia menos en Federación, Federal, Feliciano y Nogoyá, donde Galimberti logró la victoria. Con ese total, el frente Juntos quedó primero con el 51,78% y un total de 398.655 de los votos sumando sus tres propuestas, por sobre los 227.242 (29,51%) de la única lista del oficialista Frente de Todos, encabezada por Enrique Cresto. En estas PASO, todas los frentes y partidos lograron superar el umbral de votos requeridos para participar de las elecciones legislativas del 14 de noviembre. De esa manera, además de Juntos por Entre Ríos y el Frente de Todos, competirá Conservador Popular, que con la lista EntrerriaNOS por la Vida y el 4,19% de los votos quedó como cuarta fuerza más votada. También lograron superar el 1,5% de votos el Partido Socialista, que había presentado dos opciones y sumó 3,61%; la Nueva Izquierda, el Partido Fe, y el Movimiento al Socialismo (MAS). Entre diez boletas en 3.355 mesas en 663 escuelas, cerca de 100 instituciones más que en las elecciones de 2019, votó un 72,36% de los 1.112.939 ciudadanos de Entre Ríos habilitados para votar, participación que llegó al 83% en Gualeguaychú y 82% en Gualeguay. ELECCIONES PASO 2021 Resultados Senadores Diputados Concejales

