El "Barba" metería mano en el fondo, defendería con cuatro y plantaría un 4-4-2 elástico en el Julio Humberto Grondona. Desde que llegó Israel Damonte, hace cuatro partidos, el equipo del Viaducto nunca festejó un gol en la red de enfrente.

Bianchi por Garcés atrás. Además de la baja de Paolo Duval Goltz por la roja contra Newell´s en el Cementerio de los Elefantes, el "Barba" saca del equipo al chico de las inferiores para poner en campo al ex zaguero de Atlético Tucumán. Crédito: Manuel Fabatía

A las 16.30 de este martes en el Viaducto de Sarandí Colón contra un Arsenal, al que le sobran problemas y le falta gol

En el marco del tiempo de "reconstrucción" que anunció Eduardo Domínguez en el Colón Campeón, todo parece suponer que el fixture "le tira un centro" este martes, desde las 16.30 y contra Arsenal, para poder volver a la victoria en condición de visitante, luego de dos salidas fallidas y peligrosas: 0-3 con Aldosivi en Mar del Plata y 0-3 con Independiente en el Libertadores de América de Avellaneda. Además de enfrentar al peor equipo de la Argentina (está último con 7 unidades), Arsenal no sabe lo que es hacer goles de la mano de Israel Damonte: perdió 3-0 con Racing, 4-0 con Central, empató 0-0 con Defensa y viene de igualar 0-0 con Atlético en Tucumán.

Claro que, como viene ocurriendo en los últimos tiempos, el problema de Colón se llama Colón y no alguno de los rivales de turno. Si el equipo del "Barba" comete las mismas distracciones de los últimos tiempos en defensa puede que hasta el mismo Arsenal salga de su sequía en las redes rivales. Los dos puntas que intentarán lastimar al "Cachorro" Leo Burián serán dos conocidos de Santa Fe: el ex Sabalero, Alan Nahuel Ruiz; el ex tatengue, Nicolás Mazzola.

Luego de anunciar públicamente el acuerdo por los premios del plantel y de mostrarse todos juntos (jugadores, cuerpo técnico, dirigentes) comiendo un asado el día sábado, es momento de trasladar todo el muy buen clima de afuera hacia adentro de la cancha. Es lo que está esperando todo el Mundo Colón, que vuelva el campeón. Como sea, de a poco, pero que vuelva. Hay que recordar que, después de visitar a Arsenal en el Viaducto de Sarandí, Colón volverá al Cementerio de los Elefantes para jugar ante Central Córdoba de Santiago del Estero este mismo domingo (para ese juego lo podrá utilizar a Paolo Goltz, que cumplirá en el Viaducto la fecha de suspensión que le dieron contra Newell's).

Más allá de cuidar de la mejor manera a Leo Burián, para evitar esas goleadas de Mar del Plata y Avellaneda, Colón necesita atacar mejor y lograr esa efectividad de no hace mucho cuando se dio el campeonato. El once del Viaducto, además de estar último en la tabla de posiciones, es el equipo más goleado de la Argentina con 18 tantos recibidos en sus redes. Por lo que trascendió, la idea del DT es darle continuidad a la dupla Nicolás Leguizamón y Facundo Farías: lo dos deberán levantar, no sólo "El Niño" con su puntería sino también el chico formado en El Quillá.

Formaciones

ARSENAL

Medina; Benavídez, Goñi, Suso, Papa; Farioli, Méndez, Miloc, Castro; Alan Ruiz, Mazzola

DT: Israel Damonte

COLÓN

Burián; Meza, Bianchi, Delgado, Piovi; Bernardi, Aliendro, Lértora, Castro o Ferreira; Leguizamón, Farías

DT: Eduardo Domínguez

Cancha: Arsenal

Hora: 16.30

Árbitro: Yael Falcón Pérez