https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 13.09.2021 - Última actualización - 13:00

12:38

El gobierno de Guillermo Lasso destinará 2,5 millones de vacunas para 1,3 millones de chicos

Alerta Covid-19 Coronavirus: Ecuador comenzó a vacunar a adolescentes entre 12 y 15 años El gobierno de Guillermo Lasso destinará 2,5 millones de vacunas para 1,3 millones de chicos El gobierno de Guillermo Lasso destinará 2,5 millones de vacunas para 1,3 millones de chicos

Con el objetivo de lograr la inmunidad de rebaño para diciembre de 2021, el gobierno ecuatoriano iniciará este 13 de septiembre la vacunación anticovid de los menores entre 12 y 15 años. Para ello destinará 2.5 millones de vacunas para 1,3 millones de adolescentes, luego de haber vacunado a cerca del 75 % de la población mayor de 16 años. El objetivo del gobierno es alcanzar el 85 % de vacunados en todo el país hasta fin de año, para empezar en enero de 2022 con las terceras dosis.

El Ecuador se convirtió en uno de los países de la región y del mundo que aceleró su proceso de vacunación. En 100 días, el país pasó de 2 millones de vacunados con al menos una dosis a 9.2 millones de vacunados con el esquema completo de vacunación anticovid. Hasta el momento, las cifras oficiales indican que hay 9.6 millones de inmunizados con dos dosis de Pfizer, Sinovac o AstraZenaca o con la monodosis de CanSino. Más de 1.3 millones esperan recibir en los siguientes días la segunda dosis de la vacuna. 17 de las 24 provincias ecuatorianas ya han superado el 80 % de su población vacunada con el esquema completo.

Junto con Uruguay y Chile, Ecuador es el tercer país suramericano con más población vacunada. El país andino ha inmunizado a cerca del 60 % de su población de más de 17 millones de personas. Además, de acuerdo con las cifras de Our World in Data, Ecuador es el quinto país de todo el continente americano con el mayor número de dosis administradas por cada 100 personas, colocándose por encima de los Estados Unidos.

La vacunación de los adolescentes se realizará en las instituciones educativas. Desde el 1 de septiembre, los estudiantes de las regiones Sierra y Amazonía del Ecuador regresaron a sus aulas después de 18 meses recibiendo educación telemática.

Para la inmunización de los adolescentes, el Ministerio de Educación del Ecuador, a través de las direcciones distritales y establecimientos, enviarán la lista de alumnos al Ministerio de Salud para que las brigadas puedan programar las visitas a los colegios. Las personas mayores a 16 años que no han recibido las vacunas, podrán acercarse a los centros de Salud y obtenerla, informó la entidad sanitaria.

De acuerdo con la información del Ministerio de Salud Pública, a los adolescentes solo se les aplicará una dosis de Pfizer y se programará un refuerzo dentro de seis meses. En el caso de menores con problemas inmunológicos, estos serán vacunados con las dos dosis anticovid. Esta forma de inmunizar, explicó la cartera de Estado, se basa en las recomendaciones de los organismos internacionales de salud, pues al aplicarles dos dosis existe un leve riesgo de desarrollar miocarditis –inflamación de la capa media de la pared del corazón, los casos graves pueden debilitar el corazón. Sin embargo, la prevalencia de aquel efecto adverso es de 65 casos en un millón de personas.

“Tenemos las dosis completas para poner las dos dosis en población adolescente, sin embargo, hemos evaluado el riesgo y recomendamos que se pongan una dosis y un refuerzo en seis meses”, explicó, en días pasados, la ministra. No obstante, si los padres deciden vacunar a sus hijos con dos dosis, deberán presentar un consentimiento informado ante el Ministerio de Salud.

La inmunización de los menores, no solo tiene un objetivo sanitario, sino también económico. Es más, todo el plan de vacunación impulsado por el gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene como fin último que el país pueda recuperar el comercio y reactivar la economía. Con la vacunación de los menores, el retorno a las aulas podría masificarse, lo que significa que el transporte, la alimentación, las actividades extraescolares, y otros servicios paralelos, volverían a activarse.

La vacunación a nivel mundial avanza, pero los esfuerzos aún no son suficientes. A pesar de haber aplicado 5.7 mil millones de dosis, apenas el 30 % de la población mundial está vacunada. Por tal razón, la Organización Mundial de la Salud ha pedido una moratoria para que los países no apliquen aún las terceras dosis de las vacunas, esto porque aún hay personas en el mundo que aún no han recibido ninguna vacuna.