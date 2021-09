https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 13.09.2021 - Última actualización - 16:00

15:57

El nuevo capitán del Barcelona habló en la previa del partido contra Bayern Múnich por la Champions League y confesó cómo reaccionó cuando se enteró que la Pulga dejaría el equipo.

España Sergio Busquets sobre la salida de Lionel Messi: "Me quedé en estado de shock" El nuevo capitán del Barcelona habló en la previa del partido contra Bayern Múnich por la Champions League y confesó cómo reaccionó cuando se enteró que la Pulga dejaría el equipo. El nuevo capitán del Barcelona habló en la previa del partido contra Bayern Múnich por la Champions League y confesó cómo reaccionó cuando se enteró que la Pulga dejaría el equipo.

Sergio Busquets, histórico futbolista del Barcelona, habló en conferencia de prensa, palpitó el cruce ante el Bayern Múnich por Champions League y contó cómo se sintió con la salida de Lionel Messi del Barcelona.

"Nos dejó en un estado de shock por lo que significaba Leo para el Barsa y para mí. Son circunstancias difíciles de digerir, fue duro pero ahora hay que cambiar el chip. Ya lo estamos haciendo y nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Leo y todo lo que conllevaba", manifestó Busquets, quien justamente, tras la salida de la Pulga, quedó como primer capitán del equipo.

En cuanto al comienzo de nueva edición de la Champions League, el mediocampista lanzó: "En el fútbol puede pasar de todo. El Chelsea no entraba en el grupo de favoritos y ganó el título. Es muy importante que rindamos a nivel de equipo que es lo que ahora predomina. Sabemos que no tenemos a Leo y sus individualidades, pero tenemos que superarlo. Sabemos la dificultad pero tenemos ambición con este equipo y por qué no".

"El entrenador es nuevo con sus características. Mantiene el bloque y bastantes jugadores, salvo Thiago y algún otro. Es un equipo muy completo y va a querer ganar para empezar bien. El 8-2 son cosas que vienen dadas y difíciles de aceptar. En el fútbol a veces hay resultados positivos y negativos. Ya estamos mentalizados de que será diferente. Son equipos, temporadas y circunstancias diferentes", cerró Busquets.

Barcelona se enfrentará al Bayern Múnich este martes a las 16:00, por la primera fecha del Grupo E de la Champions League edición 2021/22.