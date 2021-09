Pierotti: "Tomamos este bajón como algo normal en Colón"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Nos exigen por ser el campeón: sabemos que no siempre se puede jugar bien y ganar", dijo el habilidoso volante de las divisiones inferiores. "El torneo es complicado y cualquiera se te planta", agregó Pierotti.

Sin dudas, el habilidoso Santiago Pierotti es de una camada ruidosa de futbolistas formados en divisiones inferiores que aparecieron en la Primera de Colón, en el momento más inolvidable de la historia sabalera. En el marco de esa famosa "reconstrucción" que anuncia Eduardo Domínguez, en el post campeonato en San Juan, Santiago Pierotti busca de qué manera meterse en el once titular para poder pelear la camiseta definitiva.

En la plataforma Twitch, con streamers fanáticos sabaleros, una de las promesas que tiene el "Barba" en el Colón Campeón dejó sus sensaciones de lo que pasó (la gloria en San Juan), de este presente post título y de lo que se viene (la segunda final del año en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero y la Copa Libertadores de América 2022).

- Su primera posición allá en Pilar, su lugar en el mundo: "En mi pueblo, en el último año que estuve, fui goleador jugando más arriba. Hoy ya me desempeño en otra posición. En este caso, de volante por derecha. Lo que me gusta es tener llegada al área rival".

- La expulsión contra Gimnasia en Santa Fe: "Lo que me pasó a mí, acepto que fue roja, pero no quise ir fuerte. Solo intenté que rebote la pelota en el rival. Quizás lo que está pasando es que andamos un poco acelerados (risas). Cada uno sabe cómo manejarlo. Son circunstancias".

- Aquéllas gloriosas noches en San Juan con la Copa de la Liga: "Todavía no caigo, pero ya me voy a dar cuenta. Ojalá sea pronto (risas). Todos me dicen lo mismo, que fue uno de los goles más importantes de la historia del club. Esto abrió el sueño, pero estaba el peso de la final en Paraguay y el miedo a fracasar, pero fuimos muy sólidos".

- ¿Fue el partido "perfecto" de Colón?: "Fue uno de los partidos más lindos, porque jugamos bien. Quizás queda un poco tapado por lo que fue la final, pero jugamos un gran partido. Puede que sea uno de los mejores. En el gol, como que el pique me ayudó, porque si no capaz la atajaba el arquero. Me quedé de recuerdo con esa camiseta blanca y la de la final para ponerlas en cuadros en mi casa".

- El momento "raro" del Colón Campeón: "Tomamos este bajón como normal. Ahora nos exigen por ser el campeón. Sabemos que no siempre se puede jugar bien y ganar. El torneo es complicado y cualquiera se te planta".

- La final de diciembre en el Madre de Ciudades: "Se habla en el grupo lo de Santiago del Estero, pero se enfoca más el día a día. Falta bastante para pensar en esa final. Trataremos llegar de la mejor manera, pero la prioridad ahora es la Liga Profesional".

- El gran sueño de la Copa Libertadores 2022: "Ojalá pueda jugar la Copa Libertadores. Seguramente va estar muy lindo. Es una linda presión ser campeón. Una linda responsabilidad. Está bueno que te presionen un poco para intentar ser otra vez campeón. Cuando volvíamos de San Juan, veíamos videos de los festejos y nos sorprendimos. Para nosotros fue una locura linda".

Dos rivales que "casi nunca" empatan

Es un tanto especial el historial de Colón y Arsenal de Sarandí en el conteo de los partidos que se disputaron hasta ahora en la Primera División del fútbol argentino. En el total de los 14 cruces, Colón sólo pudo ganar en tres ocasiones, lo que refleja a las claras que el "Arse" es un rival que siempre le costó al campeón criollo.

En el Torneo Apertura 2005, Colón le ganó al equipo de la familia Grondona por 3 a 2; en el Torneo Apertura 2011 la victoria de los sabaleros fue por 2 a 1; finalmente, ya en el marco de la Superliga 2017/2018, le ganó apretado 1 0 con un gol de alguien que empezaba a presentar credenciales en la Primera de Colón: Tomás Chancalay.

Lo especial y raro que tiene el cruce de Arsenal y Colón es que "casi nunca empatan", ya que de las últimas diez ocasiones que se enfrentaron, ganó el de Sarandí (en 8 ocasiones) o ganó el Sabalero (las otras 2 veces).

Incluso, a la hora de poner esos partidos en Primera, hay que remontarse hasta el año 2006 para encontrar el último empate en el Viaducto: fue el 11 de marzo de 2006, cuando por la 9ª fecha del certamen Clausura igualaron 1 a 1, con los goles de Patricio González para el dueño de casa y del zaguero Fernando Crosa para el Sabalero.

Una dama al costado

Para el cruce de Arsenal-Colón, este martes a las 16.30 en el Viaducto de Sarandí, fue designado como juez principal Yael Falcón Pérez, secundado por el Árbitro asistente 1 que será Hugo Páez y la Árbitra asistente 2: Daiana Milone. El cuarto árbitro en el estadio Julio Humberto Grondona será Lucas Novelli.