Mirada desde el sur Elecciones por metro En Rosario en el cuarto oscuro elector encontró una boleta única de medio metro de largo por 33 de ancho. Sucedió. Era demasiado. Se repetirá. La tentación es alta. La puerta está abierta. La democracia solo se cura con más democracia.

"Había 55 listas de precandidatos a concejales para las internas abiertas del 12 de septiembre. ¿Quién es quién? ¿Qué se jugó políticamente en estos comicios? ¿Cuáles fueron los desafíos del intendente Javkin y de las fuerzas opositoras? ¿Cuál es el rol de Perotti?".

Sin ingenuidad. Perotti y Javkin son los dos protagonistas de las elecciones en el sur.

La nota del colega Adrián Gerber ilustra y espanta. El colega define: "Cuando el elector ingrese al cuarto oscuro se encontrará con una boleta única de medio metro de largo por 33 de ancho. La extensión se debe a que hay 55 listas de precandidatos a concejales, que integran 17 frentes".

Sucedió. Era demasiado. Se repetirá. La tentación es alta. La puerta está abierta. La democracia solo se cura con más democracia. Banquemos estos excesos de vanas ilusiones en pago del silencio y la oscuridad de muchos años pero certifiquemos: no es definitivamente bueno. Ya se compondrá. Demasiadas escuelas. Demasiados barbijos. Confusiones y tardanzas. Nada que no se imaginase cualquiera.

LO QUE CUESTA NO LO VALE

Desesperación y gastos muchos. ¿Vale al juego de los nombres una suma cercana a los 50 millones de pesos…? Aclaremos: otros dicen 100 millones de pesos. Cada campaña cuesta / costó de 10 a 14 millones de pesos. Para 13 bancas sobre 28. Un despropósito. No daba la suma de diversidades de orígenes y objetivos, ni las de los rejuntes, que los hubo. No dio. El defecto viene de lejos. Gerber recuerda: "Las 55 listas en los comicios a concejales no son novedad. En 2017 hubo 57 nóminas en las Paso para la elección de diputados nacionales que sostienen el récord". Sostengamos un punto. Los "sueltos" tienen, por esa razón, una chequera más desprolija que los que pertenecían / pertenecen a organizaciones políticas tradicionales. En esos casos los "séxtuples" como los "volantitos" se multiplican, pero se pagan porcentualmente según el total de candidatos de cada partido

LOS QUE NO PODÍAN QUEDAR FUERA

Los números del listado en el escrutinio son sencillos. Entran los primeros tres peronistas pero ay, ay, ay el radicalismo tan dividido (UCR / Cambiemos / Aliados) todavía está sacando cuentas. Entrarían 4 pero… ¿Quiénes? Vale recordar que el recuento provisorio es eso, el definitivo re acomoda algunos puntos y, por tanto, algún lugar. Perdón… perdón… y la Ley de Cupo que es tan justa como fue necesaria y que, por los porcentajes y el "uno y uno" construyó varios líos, discusiones, finalmente juicios.

FAMOSOS QUE TRAEN VOTOS

"El tema de los famosos como candidatos no es nuevo. Viene tomando protagonismo en la política ya hace tiempo. Susana Rueda, empresaria periodística, el cocinero Megna, dos de los más notorios del 2019. De antes estaban Charlie Cardozo y Norma López, también Anita Martínez. Para esta elección de concejales hay una proliferación de outsiders de la política. Seisas, Cavatorta, el periodista Miguel Ángel Tessandori (por el partido Mejor), el ex jugador canalla Hernán Sapito Encina (Unite), el cantante de cumbia "Lucho" Hermosín (Lealtad y Dignidad) y el mediático veterinario Carlos Cossia (Vida y Familia). Intentan repetir Charlie Cardozo y Norma López (¿con éxito?... hum).

¿Qué efecto tuvo esta sobreoferta de mediáticos liderando las listas? Se dividió el voto. Ganó la dispersión. "Si hubiese un solo referente famoso tendría mayor capacidad de atraer ese voto quizá de la anti política o hacia los que consideraban outsiders. Pero con este escenario probablemente haya, en el recuento final, una dispersión de ese sufragio entre figuras como Seisas, Cavatorta, Tessandori y Encina. Difícilmente este voto se concentre. Deben, esa es la base, "pasar el corte", esto es: con menos de 25.000 votos todo fue una vana ilusión… carísima.

DOS ESPEJOS QUE PROVOCARON REFLEJOS

Los problemas municipales, como los problemas provinciales, fueron parte de la decisión en concejales, en las preferencias en el voto de los candidatos. Ya se ha dicho, se insiste: los sueltos no tienen la espalda de los grandes partidos pero estos, los grandes partidos, básicamente los dos grupos arrastran ofertas y acusaciones de sus territorios, provincia, municipalidad y lo sólido: el plano nacional. Es este plano el que, mediáticamente, definió muchos votos rosarigasinos. En esta edición están esos números del primer escrutinio, el que no se puede esquivar.

Cómo separarse de los hechos de violencia… Está claro que el narcotráfico es delito federal, como más que claro que su uso mediático tiene aristas personales y controversiales. El reflejo local de los enfoques nacionales no trajo más luz, apenas más resplandores a un tema que fue fracaso del socialismo y que no ha sido resuelto en este primer tramo del peronismo en el poder.

También es fácil resolver, desde el periodismo, que no hubo resolución nacional a la declinación del sueldo y el crecimiento de todos los costos. Muchos votaron con una canasta demasiado vacía y otros, tal vez más de lo previsto, con un plan en el bolsillo.

Dedicado a todos los que, de un modo bastante descarado, resolvieron participar en estas paso hay una dedicatoria que tiene 95 años de antigüedad.

SIN INOCENCIA NI RELIGIÓN

En el 1926 escribe y estrena su primer tango Enrique Santos Discépolo. Já, se lo estrenan en Uruguay, por miedo y casualidad. Después es aceptado el tango en Buenos Aires. Gardel podía todo. Tita Merello también. Lo tituló "Qué vachaché", versión cocoliche de "…qué vas a hacer"… "resignate". Dos versiones antológicas de un cinismo (¿nihilismo?) que fue su marca total.

"Piantá de aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requeteamurada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada ¿No te das cuenta, que sos un engrupido? ¿Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos? Si aquí ni Dios rescata lo perdido ¿qué querés vos? Hacé el favor. Lo que hace falta es empacar mucha menega. Vender el alma, rifar el corazón.Tirar la poca decencia que te queda. Plata, mucha plata: yo quiero vivir. Así es posible que morfés todos los días, tengás amigos, casa, nombre... y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa. La panza es reina y el dinero es Dios. Pero no ves, gilito embanderado, que la razón la tiene el de más guita, que la honradez la venden al contado y a la Moral la dan por moneditas. Que no hay ninguna verdad que se resista frente a dos pesos moneda nacional. Vos resultás, haciendo el moralista, un disfraza'o... sin carnaval. ¡Tirate al río! No embromes con tu conciencia, sos un secante que no hacés ni reír, dame puchero, guárdate la decencia, plata, mucha plata; yo quiero vivir ¿Qué culpa tengo si has pilla'o la vida en serio? Pasás de otario, morfás aire y no tenés colchón. ¿Qué vachaché? Hoy ya murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que un ladrón".

La versión sobre "La Moral" como la decencia y la compra por dinero de los principios ya lo molestaba al pensador en el 1926… "el verdadero amor se ahogó en la sopa…". Falta poco para el siglo desde su estreno. Falta muchísimo para creer que se venció su denuncia. Discépolo es el héroe de estas elecciones.

