Post Copa América Di María sobre las provocaciones en las redes: "Richarlison está re cargoso"

Ángel Di María es, sin lugar a dudas, una de las piezas infaltables en la Selección Argentina que conquistó la Copa América en Brasil y ahora va por más. En uno de los mejores momentos de su carrera, el hombre del París Saint Germain habló de todo desde los micrófonos de ESPN F90.

La Copa pasó. El folclore continúa. Es que la conquista de un título de tal magnitud luego de 28 años de sequía ante el eterno rival (y en su cancha) fue un hito que sacudió -positivamente- al fútbol argentino en general. Los campeones, por supuesto, no quedaron exentos. Hasta el día de hoy siguen las chicanas y los cruces, todos en forma de chiste.​

"Estamos boludéandolos todos los días. Somos un montón y ellos son solo dos, Neymar y Marquinhos. Siempre jodemos con 'primero nosotros y segundo Brasil'. Ney la lleva bien, le gusta joder", contó el rosarino en relación a la buena onda con sus compañeros, a quienes derrotaron en la recordada final.

Sin embargo, hay uno que pareciera no entender y tampoco afloja con la provocación en redes sociales. Se trata de Richarlison. Respecto al polémico delantero, Di María señaló: "Ese está re cargoso, ya se pasó. A cada rato sube una historia con algo. Hay que avisarle que ya terminó el jueguito, era un ratito nada más. No sé que está buscando. Ya no le contestamos más, sigue solo"​.