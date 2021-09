Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios"

UN LECTOR

"Quiero dar mi opinión respecto a las iglesias que apoyan a políticos. Destaco en primer lugar que soy cristiano evangélico. A mi humilde saber y entender, no está bien que las iglesias apoyen a las corrientes políticas. Solo resta con mirar lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro, o en los EE.UU., donde miles de iglesias evangélicas también entran en la corriente de apoyar a Demócratas o Republicanos. Incluso apoyan a esos presidentes que bombardean ciudades, matando a niños y personas inocentes. No señores, basta de mezclar las cosas. Se desvirtúa totalmente el mensaje de Cristo sobre la Salvación del ser humano, mezclándolas con un sistema que a todas luces nunca es depurado y se presta al juego espurio, oscuro de los intereses en juego. Se debe entender de una buena vez que Jesús ni apoyó a César, ni le hizo oposición, quedando bien en claro lo que explicó cuando dijo 'dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios'. He escuchado a evangélicos hablando de política, mandando videos, etc., etc., como si no hubieran leído jamás las Escrituras. Lamento que desde los púlpitos no se hable claro al respecto".

****

Todos deberían fichar

JORGE

"Quiero sugerir al gobernador de la provincia que haga fichar el ingreso y egreso de los funcionarios, desde subsecretarios hacia abajo. Los únicos que estarían exentos de fichar serían los ministros y secretarios de Estado. De esa forma se sabrá quién trabaja y quién no de los funcionarios políticos que ocupan cargos en la administración pública provincial. Hay personajes dentro del plantel político que llegan a las 9 o más tarde. Pero esto no es de ahora, siempre sucedió. Pero es hora de ponerle límite, si exigen a la planta de personal permanente ser estricto con el ingreso y egreso en su función en el Estado, la pregunta es ¿por qué los funcionarios políticos tienen coronita, si ellos también perciben un sueldo del Estado? Por esa razón, si el gobernador quiere plantear la igualdad en el mundo del trabajo, que comience por sus propios funcionarios políticos".

****

Raíces peligrosas

UNA ABUELA DE B° EL POZO

"Soy una adulta mayor del barrio El Pozo. Habitualmente, suelo caminar por la senda peatonal que rodea al barrio en la parte norte y sur. Hace tiempo que nadie de la Municipalidad ha tratado de mejorar esa senda, ya que hay raíces de los árboles que sobresalen sobre ese camino y pone en peligro a los abuelos/as que transitamos por ahí. Ahora también he advertido, hace un par de semanas, que quitaron los pastos de los bordes, pero con eso no se mejora en nada. Lo que se necesita hacer es poner una nueva capa asfáltica y quitar antes las raíces. Si se quieren hacer bien las cosas se hacen. Por eso apelo al señor intendente, que yo voté, para que por favor nos resuelva ese problema que tenemos en la senda peatonal o ciclovía. Los adultos mayores del barrio se lo vamos a agradecer, porque debemos caminar en lugares aptos para no tropezar. Muchas gracias señor intendente, yo sé que usted lo hará".

****

El socavón de Alejandro Greca al 1000

VECINOS DE B° EL POZO

"Desde hace un par de semanas, Assa está haciendo cambios de caños de cloacas. Para eso, rompió parte del asfalto. Esto es en calle Alejandro Greca al 1000. Sugerimos que ya que están rompiendo y arreglando el problema, ¿por qué la Municipalidad no viene y nos arregla el socavón que tenemos en el medio de la calle, un hundimiento que dista desde hace mucho tiempo y que cada vez está peor? Ya que tenemos la cuadra dada vuelta, por el trabajo de Assa -que rogamos dé buenos resultados- le pedimos al intendente que nos haga el favor de hacer ese arreglo de la calle. Como se dice: ya que hacemos 30, hacemos 31. Así nos queda mejor el asfalto. Dios quiera que este mensaje le llegue al intendente".