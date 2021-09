https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Córdoba

Por primera vez desde enero, Río Tercero no tiene internados por Covid

Este hecho no se registraba desde el pasado 28 de enero del corriente año. Además, sólo se confirmaron 2 nuevos contagios en las últimas 24 horas.

Este lunes por la noche, la municipalidad de la ciudad cordobesa de Río Tercero comunicó en su parte diario de la situación epidemiológica una de las noticias más resonantes desde el inicio de la pandemia. Según el informe oficial y debido a las altas de los últimos días, ya no quedan pacientes internados por coronavirus actualmente en dicha localidad. 📢INFORME DE SITUACIÓN AL 13 DE SEPTIEMBRE 2021 - 20:30 hs. pic.twitter.com/XKw0h1pWdb — Municipalidad de Río Tercero (@MuniRio3) September 13, 2021 El antecedente más reciente se había registrado por última vez el 28 de enero de este año y fue muy bien recibido por las autoridades sanitarias, que confirmaron que en las últimas jornadas fueron dados de alta 12 pacientes y con eso no quedaron internados en los centros médicos públicos y privados riotercerenses. Por otro lado, el parte confirmó dos nuevos contagios y no hubo que lamentar fallecimientos por consecuencias del Covid-19. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

