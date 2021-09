"Revisión" y posibles cambios en el gabinete de Perotti para fin de año

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 14.09.2021

"Hay funcionarios que se potencian con la pandemia y otros para los que representa realmente un desgaste", dijo el gobernador. El mandatario adelantó que evaluará el desempeño de "cada área y de cada funcionario". "Me gustaría que algunos funcionamientos se vayan adecuando a una nueva etapa", planteó

A fines de octubre del año pasado, Omar Perotti sorprendía a su propio equipo de trabajo, admitiendo públicamente que haría cambios en el gabinete al cumplirse el primer año de su gestión. La declaración periodística precipitó, incluso, algunas renuncias. El último tramo de 2021 no será diferente. En la misma noche de la elección, el gobernador anticipó y confirmó que se viene para diciembre una nueva revisión de áreas, funcionamientos y desempeño de sus colaboradores que podría derivar en eventuales cambios. Volvió a hablar, como lo había hecho en 2020, de las expectativas con las que eligió a sus colaboradores, drásticamente modificadas por la pandemia. Sin embargo, esta vez amplió el abanico de variables que podrían incidir en los retoques; "se va a ver todo", advirtió. Y allí, en el plano de las conjeturas, podrán incluirse gestiones que se consideren poco eficientes, y coletazos de las internas. Perotti jugó a fondo en la compulsa de listas del peronismo y ello dejó en una situación de evidente incomodidad a al menos un par de ministros. ¿Gabinete pos pandemia y pos electoral?

- El año pasado, al cumplirse un año de su gestión, dijo que podía haber cambios en el gabinete, y los hubo. No estamos a tanto del segundo año, acabamos de pasar internas... ¿Se viene otra remozada en el equipo de trabajo?

- Siempre, al terminar un año, es importante para mí hacer un balance y un análisis del desempeño, de las acciones del gobierno en su conjunto, de su funcionamiento, de la necesidad de reconvenir el funcionamiento de algunas áreas, fusionarlas, juntarlas, ampliarlas; todas esas evaluaciones se hacen. (Ello) incluye el funcionamiento, el rol de cada área y el desempeño de cada funcionario, sin dudas. Y también, evaluar que estamos en un gobierno que, salvo los dos primeros meses y medio, tuvo un desempeño en pandemia, con lo que eso significa y hay que sobrellevar en la gestión. Hay gente que se potencia y sabe incorporarse a un nuevo perfil, y hay otros a los que les cuesta más; hay algunos para los que (la pandemia) representa un desgaste realmente importante. Ninguno de nosotros es el mismo después de la pandemia y uno tiene que saber leer y escuchar a cada uno de los actores respecto de cómo viene siendo ese proceso.

- ¿El cambio va a ser por la pandemia o por la interna?

- Se va a ver todo. Sería muy puntual decir 'por este motivo va a pasar tal cosa'. Se tiene que poner la mirada sobre todo el año, y también se tiene que escuchar. Y cuando uno escucha, sale y recorre que es lo que hago porque no me gusta estar en el escritorio, lo que se recoge son cosas que también uno tiene que necesariamente cambiar porque la pandemia nos hizo cambiar a todos y en todo; en la forma de comunicarnos, de trabajar, de hacer nuestras actividades y de optimizar los tiempos de otra forma. ¿Por qué el estado no va a incorporar en su funcionamiento todas estas cosas? ¿Todas nuestras áreas están adaptadas para trabajar con lo que la pandemia nos está marcando? Ésa es una evaluación que necesitamos hacer porque la sociedad lo está haciendo y lo está exigiendo.

- ¿Hay funcionarios con los que usted no está conforme?

- Creo que hay funcionamientos que me gustaría que se vayan adecuando a una nueva etapa, a una necesidad que quizás cuando empezamos ni nos imaginábamos. Pero la pandemia nos planteó un escenario sobre el que hay que transitar y sobre el que hay que resolver necesidades y expectativas de la gente que eran distintas a las que pensaste; y quizás porque eran distintas a las que pensamos, nos hicieron buscar en ese momento actores (ministros) que hoy pueden no tener las cualidades o los conocimientos para desempeñarse en una nueva etapa. Necesariamente los equipos nuestros y en cada una de las empresas e instituciones han cambiado y han incorporado actores nuevos.