Hace más de dos años que no pagan el alquiler y se niegan a dejar la casa

El contrato fue firmado en junio de 2019 con un matrimonio paraguayo. El dueño del inmueble radicó la denuncia en enero de 2020. Asegura que los inquilinos lo agredieron físicamente y le rompieron el auto cuando fue a reclamarles la deuda.

Por Mauro Dalmazzo

Un hombre de 64 años manifestó su malestar con el Poder Judicial por no definir el desalojo de una familia que hace más de dos años no le paga el alquiler de una vivienda ubicada en calle Almafuerte al 2.205.

El damnificado, Carlos Daniel Orsetti, aseguró en diálogo con Sur 24 que en junio del año 2019 le alquiló el inmueble a un matrimonio paraguayo y su hijo menor de edad, quienes nunca realizaron el pago mensual de los 6.000 pesos acordado.

Posteriormente en el domicilio se llevó adelante un allanamiento, por causas que aún no quedan claras.

Orsetti contó a este medio, que cuando se acercó a consultar sobre lo que había ocurrido, fue agredido físicamente por el inquilino, la madre y otro masculino. Quienes al mismo tiempo le dañaron su automóvil Volkswagen Quantum, rompiéndole un cristal lateral, un espejo retrovisor y aboyándole la puerta a patadas.

En consecuencia, en enero de 2020 radicó la denuncia en sede de la Comisaría 2° de Venado Tuerto, poniendo en contexto los hechos.

En el documento oficial, el damnificado indica que el inmueble fue alquilado a “Eusebio Y. y Luisina M, quienes no cumplieron con el contrato firmado, ya que no abonaron un solo mes de alquiler. Me presenté en la vivienda a tratar de conversar con esta familia y estaban viviendo seis personas adultas, cuando en realidad le alquilé la casa a un matrimonio con un menor de edad”.

Cuando “intento dialogar con ellos, comenzaron a agredirme verbal y físicamente. Y a patadas me aboyaron la puerta del lado del conductor. Las personas que me agredieron fueron Luisina M. y un hombre que se encontraba junto a ella, pero que desconozco quien es. Los daños no pasaron a mayores porque pude escaparme rápidamente en mi auto”, agregó.

En la declaración Orsetti hace hincapié en que “quiero dejar en claro que ésta señora (por Luisina M.) me amenazó con denunciarme con que voy a la casa a espiar a la nena, refiriéndose a una menor de edad, cosa que no es cierta”.

Finalmente, Luisina M. radicó una denuncia por Violencia Familiar contra Daniel Orsetti, a quien señaló como la ex pareja de su madre. Y la Jueza en lo Civil y Comercial, Celeste Rosso, estableció una prohibición de acercamiento.

En consecuencia, definió “como medida de protección de persona preventiva la prohibición de contacto violento u hostil, físico o verbal en relación a Luisina M”.

Novedades en la causa

Foto: Sur 24

A comienzos de mes Orsetti se acercó al Ministerio Público de la Acusación (MPA), con el objetivo de dialogar con la fiscal Mariana Vidal, quien está a cargo de la investigación por la denuncia de agresión física y contra el vehículo. Mientras que, en lo relacionado con el Desalojo, es un juicio que se tramita en el Juzgado de Circuito en lo Civil y Comercial.

Desde el MPA explicaron que “cuando hay un incumplimiento contractual en un alquiler, no es la vía Penal la que entiende, porque no hay una usurpación ilegal del inmueble. La vivienda fue ocupada legalmente, lo que ocurre es que no se cumple el contrato. Entonces, esa situación la resuelve la vía Civil”.

En tanto, “desde lo penal, lo que se resuelve es la situación de las Lesiones y amenazas denunciadas por el señor. Hubo una demora en el caso porque se realizó una mediación, la cual fracasó. Y recién en junio volvió el trámite”, agregaron.

Buscando una salida al conflicto

La vivienda se encuentra ubicada en la esquina de Almafuerte y Leoncio de la Berrera. Cuenta con una cocina-comedor, una habitación y un baño. En el transcurso de estos dos años se generó una deuda importante con la Cooperativa de Obras Sanitarias y la Municipalidad, por falta de pago de los servicios.

En diálogo con Sur 24, Orsetti relató que “desde hace un tiempo que el matrimonio no vive más en el lugar, ni tampoco las seis personas adultas. Ahora, por lo visto, solo ocupa la vivienda la madre de Eusebio, que fue el hombre a quien le alquilé”.

Al mismo tiempo, sostuvo que esta situación le generó un desgaste importante. Y que lo único que pretende es acceder nuevamente a la vivienda y luego ponerse al día con el pago de los servicios Municipales y de Obras Sanitarias, que en su conjunto superan los 100.000 pesos.

Por su parte, el Juez en suplencia de 1° Instancia de Circuito, Gabriel Carlini, convocó a la parte acusada en cuestión, ordenando se “notifique al demandado o a los subinquilinos o terceros ocupantes que hubiera en el inmueble, previo averiguar en el vecindario si el inmueble efectivamente se encuentra ocupado por la demanda”.

Desde el Juzgado a cargo de Gabriel Carlini informaron a este medio que el juicio está en trámite desde comienzos de 2021.

Al mismo tiempo, indicaron que sostuvieron una charla con Orsetti a quien le explicaron del avance del proceso judicial.