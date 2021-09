https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 14.09.2021 - Última actualización - 12:29

12:20

El proyecto, que se inició como un debate en redes sociales, desembarcó en Sarmiento y Alem, donde el propietario de una cadetería explicó cómo implementar el novedoso servicio en la ciudad. Si bien la idea tuvo buena repercusión en el cuerpo legislativo, ahora deberá ser sometida a un riguroso tratamiento.

A través de la Banca Ciudadana Las moto-taxis tomaron carrera y llegaron al Concejo venadense El proyecto, que se inició como un debate en redes sociales, desembarcó en Sarmiento y Alem, donde el propietario de una cadetería explicó cómo implementar el novedoso servicio en la ciudad. Si bien la idea tuvo buena repercusión en el cuerpo legislativo, ahora deberá ser sometida a un riguroso tratamiento. El proyecto, que se inició como un debate en redes sociales, desembarcó en Sarmiento y Alem, donde el propietario de una cadetería explicó cómo implementar el novedoso servicio en la ciudad. Si bien la idea tuvo buena repercusión en el cuerpo legislativo, ahora deberá ser sometida a un riguroso tratamiento.

Por Jorge Pavia

Hace un mes la cadetería venadense Las 4 Hermanas abría el debate a través de una encuesta entre los usuarios de redes sociales proponiendo implementar un servicio inédito en la ciudad: las moto-taxis.

Rápidamente la propuesta generó gran revuelo en la comunidad, con una amplia aceptación, y Renzo Stival, el ideólogo del proyecto, se decidió a proponerlo y someterlo a debate en el Concejo Municipal, haciéndolo efectivo en la sesión ordinaria de la semana pasada a través de la Banca Ciudadana.

"Es un proyecto que nunca se discutió en Venado Tuerto y hoy se me da la oportunidad, las ganas y la voluntad de seguir trabajando y seguir creciendo, por lo que lo presenté yo", contó Stival a Sur24. "Es un debate que deberá dar el Concejo, ya que hay que modificar la ordenanza referida al transporte de pasajeros", añadió el propietario de la cadetería.

El proyecto sugiere que en el horario de 8 a 23, motos especialmente dedicadas a ese servicio puedan transportar un solo pasajero, con tarifas accesibles y todas las medidas de seguridad. Además, contempla que el chofer se diferencie por género, según la persona transportada, y evitando la circulación bajo la lluvia.

Foto: Sur 24

Otro de los puntos destacados del proyecto presentado por Stival es que las motos serán 0 Km, de 110 o 150 de cilindrada, dependiendo del porte físico del pasajero, ploteadas, con su indumentaria de moto-taxi y monitoreadas con sistema de GPS, lo que permitiría verificar el recorrido del chofer y la velocidad en la que circula, estipulando una velocidad máxima de 60 km por hora. Además, contempla que el chofer tenga un carné especial para transporte de pasajeros, "lo que sería un ingreso económico más en beneficio del Municipio", explicó a los concejales.

Conforme y contento

Luego de su presentación, el empresario se mostró conforme con lo acaecido en el Concejo. "Me fui muy contento. La mayoría de los concejales me felicitó", ponderó Stival, al tiempo que sostuvo que "para mí fue un sí, por las formas en que me hablaban y porque pude responder sus inquietudes. Quedaron en convocarme otra vez y llevarlo a la Municipalidad y evaluar la manera de coordinarlo con el área de Tránsito. Quizá le hagan alguna modificación, pero esto es para trabajarlo en conjunto".

Rostom lo cree posible

El proyecto presentado en la sesión del miércoles último generará debate en el Legislativo venadense, ya que para su implementación se deberá reglamentar por ordenanza y articular acciones con la Intendencia.

Para la concejala de Nuevo Horizonte, Liliana Rostom, esto "sería posible con una tarifa diferenciada a la de taxis y remises y también con un horario diferenciado".

Una de las aristas que más dudas despierta la iniciativa es la de los seguros, aunque Rostom aclaró que "si lo reglamentamos, las compañías aseguradoras aceptan lo que está regulado por ordenanza".

Por otro lado, la edila se refirió a la competencia que se podría dar con los servicios de pasajeros activos (taxis y remises), que para ella "no es lo mismo, porque esto sería para una sola persona, con otra tarifa y no se puede usar los días de lluvia. La única observación que le hice fue el casco, que debería aportarlo el servicio e higienizarlo delante del usuario".

Foto: Sur 24

Para Rada, sería una solución

Otro de los ediles que dio su parecer sobre las moto-taxis en Venado fue Pablo Rada, integrante del bloque justicialista.

Al concejal le agradó la iniciativa de contar con un servicio que facilitara una circulación más ágil en la ciudad. "Tenemos un centro totalmente colapsado, donde es muy difícil estacionar, y colectivos que hasta marzo de 2020 funcionaban con dos unidades por línea y nunca retomó".

"Uno de los aspectos que planteamos para discutir en el proyecto es controlar la antigüedad de los vehículos, porque las motos no tienen verificación técnica, y ver cómo avanzar en la identificación, para que el control sea seguro y continuo", planteó Rada, agregando que "sería importante sumar experiencia de otros lugares para poder tomar una decisión".

Más adelante, subrayó la importancia de generar un marco regulatorio del servicio, creando un sistema de licencias para que no cualquiera pueda desarrollar esta actividad. Así el Estado podrá saber cuántos habilitados hay y regularlo".

"De nuestra parte está el compromiso de intentar resolver el tema planteado y aprovechar la aparición de 'privados' aportando ideas que se podrán implementar o no; por eso, antes que nada, quiero destacar esas contribuciones, y ahora nos toca a nosotros, como legisladores, y a la Intendencia, tomar la decisión", sintetizó Rada.