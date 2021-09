https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 14.09.2021 - Última actualización - 12:39

12:35

$ 50 de multa o sanciones

PASO 2021: habilitaron el registro de infractores para los que no fueron a votar

Se puede justificar la ausencia o generar una boleta de pago, para abonar la multa de $ 50. En caso de no realizar ninguna acción, la persona no podrá realizar trámites en organismos nacionales y provinciales.

Crédito: Flavio Raina



Crédito: Flavio Raina

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó este martes el registro de infractores para las personas que no fueron a votar en las elecciones PASO del domingo 12 de septiembre de 2021. De esta manera, se puede ingresar a la web de infractores.padron.gob.ar y verificar la situación de cada infractor, donde se puede seleccionar la opción de pagar la multa o justificar la ausencia. Al respecto, se puede justificar la ausencia a través de un certificado médico que acredite enfermedad o un certificado de una comisaría que acredite que la persona estuvo a más de 500 km el domingo. Tenés que leer Comienza el escrutinio definitivo de las PASO 2021 Este año, por la pandemia, se agregó un nuevo listado que incluye que personas positivas de coronavirus, contactos estrechos y aquellas que tengan síntomas no están obligadas a votar. En todos estos casos, hay 60 días para presentar el certificado. En caso de no justificar y no abonar la multa de $ 50, las personas no podrán ser designadas a desempeñar funciones o empleos públicos por tres años. Además, no podrán hacer trámites en organismos nacionales y provinciales, incluido el pasaporte. ELECCIONES PASO 2021 Resultados Senadores Diputados Concejales

