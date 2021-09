https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Argentina se convirtió en el quinto país donde más se reprodujeron los videos de la cantante en la plataforma.

14 de septiembre Amy Winehouse, "la reina del soul", cumpliría 38 años

Este 14 de septiembre la cantante británica Amy Winehouse cumpliría 38 años. Para conmemorar ese día, YouTube compartirá algunos de sus videos y récords más destacados.

Según explicaron en un comunicado, Argentina se convirtió en el quinto país donde más se reprodujeron los videos de la cantante con 18 millones de vistas, y Buenos Aires la novena ciudad del mundo con 2.78 millones de reproducciones.

Durante el último año las personas se acercaron a la plataforma para volver a escuchar sus canciones, y “Back to Black” fue el álbum que mayor interés de búsqueda despertó en el país. En este período, los 3 videos musicales que más visualizaciones generaron -a nivel mundial y en Argentina- fueron "Back to Black", "You Know I´m No Good" y "Rehab".

En su canal oficial, que supera los 2 millones de suscriptores y las mil millones de reproducciones, pueden encontrarse especiales y presentaciones en vivo de la artista.

Muchos fans también eligen ver material de archivo y volver a escuchar su voz en algunas de sus presentaciones en vivo del inicio de su carrera musical o su última grabación. En YouTube Music se pueden encontrar diferentes listas de reproducción.