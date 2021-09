Llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 14.09.2021

14:13

Empecemos por reclamar lo mínimo

ADRIÁN DAULON

Así como nos alegramos cuando las cuestiones cotidianas nos salen bien, es difícil no creer que nos alegramos cuando le va bien a los demás. A los amigos, a los vecinos, a los conocidos y a los que no conocemos, pero por allí nos enteramos de su bienestar. Creo que esta com-pasión es un sentimiento natural, cuando no está desvirtuadO de alguna manera. Estamos más dispuestos a levantar al que se cae, a ayudar al desvalido, que a la indiferencia.

El hecho de vivir en sociedad, de pertenecer a un grupo de amigos, a un barrio, a una ciudad, etc., conlleva la existencia de vínculos mutuos e implica trabajar en el fortalecimiento de éstos. Cuando como sociedad no nos ocupamos de estos vínculos, de los intereses comunes que nos relacionan, al igual que en todo orden de la vida, éstos se van deteriorando.

Por lo que me parece que además de natural es conveniente propiciar todas las instancias que hacen a que una sociedad, a que nosotros, nos entendamos realmente comprometidos con los otros.

Este es el sentido que le doy a la Política. Si estoy en lo correcto, y aunque no debería ser necesario recordarlo por obvio, parece entonces que es una expectativa de la gran mayoría, que nos vaya bien a todos. Para esto inevitablemente debemos comprometernos, no sólo haciendo correctamente lo que nos corresponde. Estamos involucrados socialmente y si queremos que las cosas mejoren, implica otro grado de compromiso.

En este sentido, demos un pequeño paso, para empezar a sincerar nuestras relaciones y obligarnos mutuamente, inicialmente de manera mínima.

Parece claro que todavía no estamos organizados como sociedad para demandar que los candidatos a cargos públicos y que la publicidad de campaña no se rija de manera tan chabacana, vacía y onerosa. En todo caso también habla de nosotros.

Pero podemos empezar a pedir otra manera de presentación. Más aún, mostremos que queremos liberarnos de nuestros prejuicios. Queremos saber qué piensan de la región, del país, de la provincia, de la ciudad, qué proponen realmente, qué proyectos tienen evaluados y cómo han estudiado la manera de realizarlos. Queremos saber a qué se comprometen, justificando lo que plantean, para que sea admisible que se sigan presentando y que confiemos en ellos, o en caso contrario, que se dediquen a otra cosa.

Ahora que dejamos atrás las primarias, tienen la posibilidad de explicar sus propuestas seriamente. Hoy tenemos infinidad de modos de comunicación, para que organicen debates y/o presentaciones en fechas concretas, en horarios diferentes. De este modo también nosotros nos vemos obligados y comprometidos. Implica una correspondencia entre lo que proponen llevar a cabo y nuestra disposición a escuchar y luego dictaminar con el voto, igualmente responsable y comprometido. Implica una correspondencia entre las propuestas responsables que pactan con nosotros y nuestra memoria y seguimiento del cumplimiento de este pacto.

Es decir, en lugar de consignas vacías, que apuntan a que permanezcamos en el flujo de una opinión preformada sin incomodarnos, pedimos, en este momento de medios y redes sociales, que organicen una manera de presentarse con contenido genuino, no con consignas chapuceras y chicanas circulares. Queremos que la política sea propositiva, que sepan que a todos nos interesa la "Política", porque de ella depende el futuro para construir un país más justo, más solidario y una verdadera sociedad integrada.

*****

Miscelánea post electoral

PROF. JUAN B. WALPEN

Empiezo por casa esperando equivocarme. Como lo vengo anunciando desde hace tres años, el PS apunta su proa al ineludible destino de ser una institución conmemorativa, a saber: organizará festejos por el natalicio de Alfredo Palacios, aniversario de tal o cual Ley. Urge una refundación de nuestro partido, volver a su mística de innovar y proponer cosas nuevas y genuinas.

Ganó Juntos por el Cambio pero perdió Santa Fe. Los que, mientras velaban a Miguel, se sacaban fotos con Granata y saltaron el charco salieron segundos -léase los primeros de los últimos-. Es hora de que el radicalismo también se refunde y deje de ser una estructura en alquiler. A un ex ministro estrella y a un ex intendente y candidato a Gobernador les gana una persona puesta a dedo desde Capital y cuyo único mérito fue (me permito el comentario machirulo) la viralización de un par de videos y una foto de cuerpo entero con pantalón rojo. Triste.

En el PJ a nivel nacional se está cerrando un ciclo y de la peor manera. De la misma forma que los K se desembarazaron de Duhalde, muchos esperábamos que Alberto se desembarace de Cristina y comience el Ciclo del Albertismo hacia el interior del POJ. No sucedió y sabemos cómo terminaron los mandos bi-frontes. A Alberto le fueron picoteando Ministros, funcionarios y acciones de Gobierno y Cristina ya no es lo que era. Sería interesante que ésta sangría no la paguemos todos los argentinos. En Santa Fe está Perotti y una victoria pírrica, no va a replicar la experiencia Schiarettista (que también perdió y mucho en la Provincia Mediterránea), gana la interna y le firma el certificado de defunción al Chivo (aunque en política sólo hay desmayados, él perdió tres veces antes de ser gobernador), pero pierde por paliza con JxC. Si había proyecciones nacionales va a tener que revisar estrategias y volver a hablar por teléfono con su vicegobernadora.

Santa Fe ciudad: el señor de la bicicleta con megáfono supera el piso de los 5000 votos y se cuela entre las 7 listas que competirán por un escaño en el Concejo santafesino ¿Se abre una experiencia anarco-ambientalista en la ciudad? Lo demás, no le interesa a nadie.

Espero equivocarme con algunos apuntes aquí realizados, también hay que tener en cuenta que la Argentina posee una temporalidad paralela al devenir de los días y de las noches. Aquí en una semana cambia todo y en 20 años no cambia nada, veremos con qué alegrías nos espera Noviembre.

Con cariño.