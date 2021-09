https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El pintor y escultor se explayó sobre su carrera, sus obras, sus proyectos, la pandemia y los cambios que ha generado el arte en su cotidianidad. A su vez contó que realizó una obra en homenaje a Clemente Arona, a 20 años de su asesinato.

Un artista que siempre está en movimiento Mauro Calderone: "El arte te ayuda a vivir mejor, a ponerle belleza a la vida"

Santiago Balague

Mauro Calderone es un artista que siempre está en movimiento, en la búsqueda de nuevas formas de expresión, porque sabe que en sus manos tiene una herramienta de comunicación importante. La realidad social, sobre todo local, son ejes centrales de sus trabajos en la actualidad, aunque eso "no sea lo que más vende". Incluso se encuentra trabajando en una gran escultura que recuerda y homenajea a Clemente Arona, un joven venadense asesinado hace más de dos décadas en medio de una persecución policial.

Su primer acercamiento con la pintura fue en la niñez, al igual que lo hacen muchos chicos, era "lo que me gustaba", recuerda. Sin embargo tuvo un paréntesis de varios años hasta que, por una situación fortuita, "en el 2009, 2010, me acerqué al Taller de Angélica Rochon y fue ahí que empecé a experimentar, desde otro lugar, el arte; retomé eso que había dejado en un momento, es decir que me volví a conectar con algo que no debí haber dejado", expresó en diálogo con Sur24, considerando que los motivos por los cuales se alejó de las artes plásticas fueron la falta de posibilidades para potenciar ese gusto en la escuela primaria y la asistencia a una escuela técnica en el secundario (El Industrial), donde si bien había actividades humanísticas, era fuera de las propuestas curriculares; "era como oculto, porque existían el arte, la música y otros códigos no formales", puntualizó.

Tras los primeros años en el Taller de Rochon, Calderone comenzó un proceso de formación con diferentes docentes, entre los que destaca a Oscar Poliotto. Además realizó varios seminarios con artistas y maestros de renombre a nivel nacional. "Esto hace que uno vaya encontrando un lenguaje, un código de comunicación propio. En mi caso es más desde el dibujo y la fusión con la pintura, que en definitiva es una sola cosa, una imagen visual; aunque para llegar a eso tuve que atravesar todo un proceso, que incluso queda evidenciado con el recorrido de mis obras desde el inicio hasta la actualidad.

La pandemia

Todo artista tiene baches en su carrera, momentos donde la inspiración no llega y las obras no salen. Para Calderone, la actualidad, atravesada por la pandemia, le ha puesto un freno a su dinámica con la pintura. "La pandemia no me generó motivación para pintar, sino todo lo contrario, me llenó de angustias. Es más, dejé de dibujar y pintar y me puse a hacer esculturas, como la obra que homenajea a Clemente Arona, a 20 años de su fallecimiento, que hice en la primera ola. Esa era una especie de deuda moral que tenía, como parte de la sociedad, con su mamá", señaló. Se trata de un rostro, de grandes dimensiones, hecho con metales, y que será emplazado en un espacio público local, en el sector lindero a la Casa del Bicentenario, sobre calle 2 de Abril.

Actualmente también está trabajando en una técnica que lleva muchísimos años, como es pasar las esculturas a bronce. "Estoy haciendo los primeros experimentos en pequeñas piezas y viendo si lo puedo fundir en mi propio taller. Es todo un proceso de investigación y búsqueda para poder ir hacia atrás en las técnicas, incluso me interesa mucho más que lo digital o moderno, aunque no lo descarto", comentó. Y añadió: "Este interés no es sólo por la estética o por la eternidad del bronce, sino rescatar algo que se hacía hace muchos años, que no se pierda. Además hoy es muy difícil sorprender con imágenes, que en un momento fue mi objetivo con la pintura, porque la era digital y sobre todo las redes sociales generan una superproducción de imágenes".

"Hubo algunos trabajos que tenían un perfil más comercial, abordando temáticas como la música. Pero no quería estar atado a eso, porque ya que tenía que subsistir de otra cosa, preferí dejar al arte en un lugar de experimentación, alejándome de lo comercial, saliendo de una línea que en mi caso era de mayor confort y metiéndome en lugares más densos, en cuestiones sociales, temas existenciales, del ser humano, es decir, obras pesadas que muy pocos colgarían en el living de su casa", exclamó.

El arte se vive

"El artista es artista todo el día, es su forma de vivir", afirmó Calderone, quien asegura que sumergirse en el mundo del arte le ha permitido ver la vida de otra manera, con otros colores, con otra luz y contraste. "Cuando te metés en el arte podés vivir mejor y lo utilizás al momento de elegir una cortina o el color de una puerta o al arreglar el jardín de tu casa. Te empiezan a interesar cosas que por el apuro y la situación particular te llevaban a vivir una vida sin belleza", resaltó.

Reconocido en Venado

Hay artistas cuyos objetivos son grandilocuentes, llegar a exponer en galerías internacionales (en la mayoría con dinero se logra) o ser conocidos fuera de los límites de su ciudad. Para Mauro Calderone, lo principal es tener el reconocimiento local, por eso la obra en homenaje a Clemente Arona, por eso un mural cuando se cumplieron los 30 años de la apertura de Galpón del Arte, e incluso participó del movimiento MIA que tenía como principal fin contar con un espacio dedicado a la exposición artística (por ese entonces se propuso el viejo Hospital para que se convierta en una galería o museo de arte). "Soy una persona que valora lo local, poder tener un vínculo con los venadenses", disparó.

"Hay artistas en Venado que son buenísimos y sería muy interesante que la gente los pudiera ver, que los chicos tengan acceso a obras de Angélica Rochon, Roberto Alfaro, Oscar Poliotto, Conti, Raies, Ethna de Caramella", enumeró.

El día que le regaló una obra al Flaco Spinetta

Uno de los momentos más lindos de la carrera de Mauro Calderone (tiene varios) fue cuando le regaló una obra suya a Luis Alberto Spinetta. "Fue en el principio de mi carrera, cuando estaba haciendo una serie de imágenes de músicos. Y como siempre fui un gran admirador de la música del Flaco, decidí, en uno de sus últimos shows, en la ciudad de Rosario, comunicarme con Jota Morelli con la idea de que Spinetta lo firmara, o al menos mostrarle lo que hacía, pero se lo terminé regalando. No sé qué habrá sido de ese cuadro, pero me quedó la foto y el abrazo", concluyó.

