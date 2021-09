Buen nivel de negocios en el mercado de granos local, con precios en alza

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el mercado del maíz se registraron incrementos en los valores, destacándose las correspondientes a la próxima cosecha.

El mercado de granos de Rosario operó hoy con un buen dinamismo comercial y precios mayormente alcistas en gran parte de las posiciones abiertas en maíz, principalmente de la próxima cosecha, trigo y soja, en particular para las entregas más próximas.

En el mercado del maíz se registraron incrementos en los valores, destacándose las correspondientes a la próxima cosecha, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por maíz con entrega inmediata, la mejor oferta abierta se ubicó sin cambios en US$ 195 por tonelada; para la posición octubre se ofrecieron US$ 197; y para noviembre/diciembre, se mantuvieron en US$ 200.

Para la entrega en enero y febrero, las ofertas podían llegar a mejorar con la oferta de lotes.

Respecto al cereal de la nueva campaña, se ofreció US$ 190 por tonelada para la entrega entre marzo y mayo del año próximo, US$ 3 más que ayer para el primero de estos meses y US$ 5 para los últimos dos meses.

Para la entrega en junio, aumentó US$ 6 hasta US$ 176 la tonelada, con la entrega en julio también incrementándose para alcanzar US$ 170, US$ 5 por encima del lunes.

En tanto, en trigo se destacó la ausencia de ofertas con descarga disponible o contractual, mientras que se registraron aumentos en los valores ofrecidos abiertamente para la adquisición del cereal.

Para la entrega en octubre, la oferta se mantuvo en US$ 230 por tonelada, US$ 5 por encima del lunes.

En cuanto al cereal de la nueva cosecha, se ofrecieron abiertamente US$ 232 por tonelada para las entregas entre noviembre y diciembre, US$ 2 más que en la rueda previa.

Por la entrega en enero y febrero de 2022 se registraron ofertas de US$ 235 por tonelada, mismo precio que el lunes; y para la entrega entre marzo y abril se ofrecieron US$ 240, con un incremento de US$ 5 para el último de estos meses.

Por su parte, en el mercado de la soja hubo ofertas con cotizaciones alcistas de manera generalizada sobre el final de la rueda de negocios y se incorporó una nueva posición con entrega diferida correspondiente a la cosecha actual.

Por soja con entrega inmediata, contractual, se ofrecieron US$ 345 por tonelada, lo que representó un incremento de US$ 5 entre ruedas; y la oferta en pesos alcanzó los $ 33.815 por tonelada.

También se ofrecieron US$ 343 por tonelada para la entrega en noviembre; mientras que las ofertas por soja con entrega en mayo del 2022 se ubicaron US$ 310, sin variaciones entre ruedas.

Finalmente, en el mercado de girasol se contó con un menor número de compradores, pero no se registraron variaciones de cotizaciones ofrecidas.

Por girasol con entrega inmediata se ofrecieron abiertamente US$ 410 por tonelada, sin cambios entre ruedas.

Además, por la entrega entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, la oferta abierta se encontró sin cambios en US$ 350 por tonelada, aunque no se descartan mejoras para los meses de febrero y marzo con valores de hasta US$ 390.