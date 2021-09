https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 15.09.2021 - Última actualización - 8:14

4:31

Colón sigue sin mejorar y aunque el DT dice: "estamos bien" y valora la paciencia del equipo, nosotros encontramos un gran parecido con el equipo de Pablo Lavallén, atendiendo que la mayoría de los actores son los mismos.

Terminó rescatando un punto Más parecido a la era Lavallén que a la Domínguez Colón sigue sin mejorar y aunque el DT dice: "estamos bien" y valora la paciencia del equipo, nosotros encontramos un gran parecido con el equipo de Pablo Lavallén, atendiendo que la mayoría de los actores son los mismos. Colón sigue sin mejorar y aunque el DT dice: "estamos bien" y valora la paciencia del equipo, nosotros encontramos un gran parecido con el equipo de Pablo Lavallén, atendiendo que la mayoría de los actores son los mismos.

Colón ha perdido la memoria y en estos últimos juegos está realmente lejos del equipo que en el torneo anterior logró la primera estrella, esta actualidad sabalera está más emparentada con la época de Pablo Lavallén, que con la de Eduardo Domínguez, precisamente el DT habló de la paciencia que tuvo el equipo en tratar de buscar y generar cuando las cosas no le estaban saliendo, pero esa "paciencia" que destacó el entrenador no dio frutos en ningún momentos ante un rival, que es sin dudas uno de los más flojos del torneo, un rival que desperdició un penal y que le generó algunas situaciones, como no las venía generando en los últimos tiempos y tal vez sea esto uno de los mayores detalles del presente del equipo, que sigue sin poder hacer memoria y está en una meseta de la cual no puede despegar.

En el arco, Leonardo Burián (5) no tuvo mucho trabajo pero tapó dos buenas pelotas que hubiesen podido cambiar la historia, el uruguayo sigue mostrando la seguridad que lo caracteriza ante un rival que por lo general le terminó errando al arco, como lo hizo Mazzola en el penal, donde el "Uno" se había jugado a su izquierda. Eric Meza (4) no fue el jugador que siempre llegaba con fuerza al campo rival complicando, tanto con centros o remates, en esta oportunidad erró muchos pases y tuvo algunas complicaciones cuando cambió de sector tras la lesión de Piovi, además cometió el penal al tocar la pelota con la mano, en su descargo habrá que destacar que jugó por izquierda la mayor parte del partido.

Bruno Bianchi (5), ordenado con voz de mando y ganando, por lo general, en las divididas marcan uno de los mejorcitos en un nivel muy pobre, al igual que Gonzalo Piovi (5) que jugó solo 26 minutos cuando en el partido no pasaba absolutamente nada, luego vino la lesión en el posterior que seguramente lo dejará afuera al menos por dos fechas. Desconocido Rafael Delgado (4) que erró pases y estuvo lejos de ser el jugador claro con mucha llegada que vimos hasta hace poco tiempo atrás, desde su regreso al equipo, está costando muchísimo a este excelente defensor.

Facundo Mura (5) ingresó a los 25 del primer tiempo, cumplió dentro de un pobre contexto de juego, con un rival que nunca apretó.

Parejitos los dos volantes de contención: Federico Lértora (5) y Rodrigo Aliendro (5), el primero con las ganas y la lucha de siempre, pero superado en varias oportunidades cuando el rival tiraba la pelota para adelante buscando llevar algo de peligro, mientras que el ex Tucumán arrancó mejor con buenas incursiones pisando el área de enfrente, pero con el correr de los minutos se fue apagando y solo se dedicó a contener a un Arsenal que no atacaba mucho, otro que está lejos de lo que le pudimos ver no hace mucho tiempo.

Alexis Castro (4) mostró realmente muy poco y perdió mucho en el mano a mano, nunca pudo hacer prevalecer su juego y fue absorbido muy fácilmente por los rivales, muy parecido a lo de Christian Bernardi (4) que prácticamente no participó del juego, además tampoco le dio buen destino a las pelotas que terminó recibiendo, tras la "explosión" que tuvo en la parte final del torneo anterior, el cordobés ha regresado a sus peores épocas.

Muy poco de Facundo Farías (4) jugador del que se espera mucho más y que en estas últimas fechas ha perdido más de lo que ha ganado en cada mano a mano, muy lejos de poder explotar toda su velocidad, terminando siendo una presa fácil para los defensores.

Nicolás Leguizamón (4) mostró las ganas de siempre corriendo a todos, buscando siempre la pelota, pero muy lejos del arco que en definitiva termina siendo, como delantero, su principal mandato.

Poco de Lucas Beltrán (4) que ingresó antes de los 20 del complemento, el ex River siempre con muchas ganas, con empuje, pero muy lejos de llevar peligro al arco de enfrente, muy similar a lo de Leguizamón que fue al que reemplazó. Algo muy similar para Cristian Ferreyra (4) que ingresó por Castro y no pudo cambiar absolutamente nada.

En los minutos finales Domínguez mandó a Santiago Pierotti a la cancha y el pibe en poco tiempo aportó algo, sacando un buen remate sobre el final exigiendo al arquero Alejandro Medina que tuvo una tarde muy tranquila.

En definitiva fue realmente flojo el desempeño del último campeón que desde hace varias fechas está desconocido.