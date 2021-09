La reserva, el ex "sabalerito" Farioli y el viaducto del desgarro

Después de tantos cruces y años sin empates, fue tablas entre Arsenal y Colón en el Viaducto de Sarandí: un Oscar al aburrimiento. "Fue muy feo todo", reconoció Lértora.

Una de las perlitas de la previa fue el empate de la reserva que dirige Adrián "Chupete" Marini: fue 0 a 0 con los de Sarandí. A pesar de no ganar, Colón sumó y sigue arriba.

Con este empate, Colón se ubica en la segunda posición de la tabla junto a Lanús con 22 puntos. El conjunto "sabalero" acumula en lo que va del campeonato, seis triunfos, cuatro empates y una derrota.

Los once de "Chupete" fueron: Hass; Cura, Fugas, Quiroz, Utrera; Taborda, Moreyra, Martínez, Gozalvez; Danilo Gómez y Troncoso. "Jugó muy bien Danilo Gómez, fue la figura del equipo de "Chupete" Marini.

Alan Nahuel Ruiz, el ex sabalero que está en Arsenal, se quedó con las ganas. Como Damonte empezó a "ajustar" la parte física, acusó un desgarro y se quedará afuera varios partidos.

Lo mismo ocurre con Jhonatan Bottinelli (cumplió 37 años) y el "Marciano" Ortiz, ambos desgarrados y descartados. El que zafó y volvió de un desgarro fue Lucas Albertengo.

Otro ex Colón enfrente fue el habilidoso Brian Farioli, amonestado y reemplazado. Está a préstamo hasta diciembre, sin opción de compra para Arsenal.

"Farioli es de barrio Liceo Norte, zurdo, buena técnica mediocampista ofensivo que supo jugar en inferiores de enganche, también por izquierda y hasta de marcador lateral y extremo, casi siempre por izquierda. Tiene buena pegada en pelota parada", confiaron sus formadores a El Litoral.

Farioli, que es categoría '98 y que llegó a Colón desde Santa Fe Fútbol, se fue muy enojado con el cambio de Damonte. "Es algo díscolo, pero muy buena gente", reconocen todos en Colón: en diciembre debe volver.

"El partido se emparejó después del penal errado. En el segundo tiempo intentamos, pero estaba complicado jugar por el viento. Se hizo muy luchado y trabado. Así y todo, fuimos a buscarlo y nos quedamos con la bronca de no haber ganado. No nos gusta jugar así y no es lo que buscamos. A veces las cosas se dan así, por lo que hay que ponerse el overol y buscar. Ellos se replegaron bien atrás y por eso se hizo muy feo. Pero esto sigue y queremos ser competitivos. Hoy no se pudo y ahora iremos por los tres en casa para retomar la confianza".

Federico Lértora

Mediocampista de Colón