Para la "recuperación de la actividad económica" El director del Banco Nación propuso crear una nueva moneda que no se pueda convertir a dólares

En una entrevista con el canal C5N, Claudio Lozano, director del Banco Nación, propuso crear una nueva moneda que no se pueda convertir a otras divisas, con el objetivo de recuperar la capacidad de consumo.

En este sentido, Lozano realizó la sugerencia como parte de las estrategias nuevas que, remarcó, tiene que pensar el Gobierno para garantizar el poder adquisitivo de la sociedad. Y al considerar que el impacto en el tipo de cambio es uno de los argumentos que condicionan la emisión y el gasto público.

En la entrevista, dijo: “¿Por qué no ensayamos la discusión de una moneda no convertible?” y agregó: “No convertible a divisas, no convertible a moneda dura para financiar la política social, y la recuperación de la capacidad de consumo de la población”.

Y remarcó: “una moneda que tenga todas las funciones, excepto que no se pueda cambiar por dólar”.

Y cerró: “Si uno combina esto con mejores regulaciones cambiarias, y con una discusión distinta del sistema de precios, podemos tener una discusión diferente de la recuperación de la actividad económica”.

Por otra parte, sobre las elecciones, opinó Lozano: “Creo que hay una mezcla de decepción, apatía, bronca, un cóctel donde se unen todas estas sensaciones; en algunas recorridas por barrios populares lo hemos registrado, caminando los barrios uno lo nota”.