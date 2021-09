https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En juicio abreviado

Venado Tuerto: condenaron a tres años de prisión al ex fiscal Mauro Blanco

El ex funcionario aceptó la culpabilidad en tres casos por revelación de información secreta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y allanamiento ilegal. En tanto, fue sobreseído de las otras seis imputaciones. La condena la cumplirá domiciliariamente y en diciembre podrá solicitar la libertad condicional.

Por Mauro Dalmazzo El ex fiscal Mauro Blanco fue condenado a tres años de prisión efectiva, en el marco de un Juicio abreviado desarrollado en la jornada de ayer, con acuerdo de partes. La investigación e imputación fue desarrollada por el fiscal de Reconquista, Leandro Mai. Mientras que el Juez de Primera Instancia, Adrián Godoy, fue quien ratificó el acuerdo. Blanco fue condenado por revelación de información secreta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y allanamiento ilegal. Fuentes judiciales consultadas por Sur 24 confirmaron que el cumplimiento de la condena será domiciliario. Esto fue avalado por el Juez Adrián Godoy a pedido del Fiscal Mai y del Defensor. Tenés que leer Venado Tuerto con la menor tasa de contagios Covid en lo que va del 2021 Los fundamentos se basaron en dos puntos: por un lado, un problema de salud que atraviesa el condenado. Y por otro, la crianza del hijo de 12 años, debido a que la madre falleció en el mes de febrero como consecuencia de una enfermedad terminal. El ex funcionario había sido detenido tras una serie de allanamientos que se llevaron adelante en las ciudades de Rufino y Venado Tuerto el 16 de abril. Posteriormente el 19 de abril se realizó la audiencia imputativa y cautelar, en la cual se definió la prisión preventiva domiciliaria. En tanto, el 29 de abril en sesión especial conjunta, con el debido quórum y las mayorías requeridas para sendas Cámaras, se votó por unanimidad el dictamen elaborado por la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, que recomendó la medida más dura para Blanco, que le impide ingresar a las dependencias del Ministerio Público de la Acusación y lo inhabilita para intentar concursar por el cargo diez años, siendo apartado de su función. Acusación y Juicio Abreviado El 19 de abril Mauro Blanco fue imputado de nueve hechos: enriquecimiento ilícito de funcionario público; omisión de insertar datos en la declaración jurada; omisión de denunciar; omisión de los deberes de funcionario público; cohecho pasivo agravado por ser miembro del Ministerio Público de la Acusación (dos hechos); incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal; violación de los deberes de funcionario público; revelación de información secreta e incumplimiento de los deberes de funcionario público; y allanamiento ilegal. Finalmente, en el Juicio, aceptó la culpabilidad de tres: un hecho de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Otro de revelación de información secreta y otro de allanamiento ilegal. Tenés que leer Venado Tuerto: una familia sin lugar donde vivir, usurpó el viejo Motel de Pastorino El Juez Adrián Godoy probabilizó autoría por 4, mientras que el acuerdo procesal fue por tres. En tanto, por las seis acusaciones restantes el fiscal Mai declinó no seguir con la acción penal y solicitaron las partes su sobreseimiento. Además, desde el Poder Judicial resolvieron la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 6 años. En tanto, en este tipo de penas a los 8 meses de privación de libertad, es factible obtener la libertad condicional. Con lo cual, Mauro Blanco estaría en condiciones de acceder a la misma en el mes de diciembre, teniendo en cuenta que está detenido desde el 16 de abril. Y cumplirá la condena domiciliaria en una vivienda familiar de la ciudad de Rufino.

