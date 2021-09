Otro color para las canciones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 15.09.2021 - Última actualización - 12:14

12:06

La banda santafesina participó en el episodio 10 del ciclo Wild Sessions con dos temas de su último álbum, titulado “Litoral Beach”. De esta propuesta, los videoclips rodados en pandemia y la posibilidad de volver a trajinar los escenarios habló El Litoral con Juan, bajista y segunda voz del grupo.

El grupo empieza a despedir su disco editado en pandemia, a pesar de que no pudieron presentarlo formalmente. Crédito: Gentileza Mauricio Bonadeo

El grupo empieza a despedir su disco editado en pandemia, a pesar de que no pudieron presentarlo formalmente. Crédito: Gentileza Mauricio Bonadeo

La banda santafesina Mi Primer Año Sabático participó en el episodio 10 del ciclo Wild Sessions. El grupo santafesino versionó “Navegantes” y “Fumar”, canciones incluidas en su último álbum, titulado “Litoral Beach”. El registro audiovisual fue realizado por Mauricio Bonadeo y la edición de sonido estuvo a cargo de Patricio Fontana. El video está disponible en el canal de YouTube de The Wild Side.

“Litoral Beach”, editado en noviembre de 2020, es el primer larga duración del grupo luego de dos EP y un álbum en vivo; del mismo se desprendieron los videoclips de “Navegantes” y “Kawaii”. El 16 de julio de 2021, el cuarteto dio a conocer su participación en las Wild Sessions. De todo esto, y del proyecto general del grupo, habló El Litoral con Juan, bajista y segunda voz de la formación que se completa con Pato (voz, guitarras), Emanuel (guitarras) y Gustavo (batería).

Además de esta sesión en vivo, donde registraron “Navegantes” y “Fumar”, los Sabáticos rodaron dos videoclips.Foto: Gentileza Mauricio Bonadeo

Ciclo

-Pato es el gestor de las Wild Sessions. ¿Por qué grabaron recién en la décima?

-Wild Sessions es un proyecto que arrancó Pato hace por lo menos dos años, fue experimentando grabando diferentes bandas solistas de acá de la ciudad; y siempre estaba pendiente la idea de grabar algo nuestro con todo el grupo. Por proyectos la fuimos pateando; el año pasado gran parte del laburo lo dedicamos a hacer un disco; a veces poníamos alguna fecha y surgía algún recital o algo y bueno, una cosa fue llevando a la otra.

Lo fuimos postergando hasta que a todos nos pareció piola poder mostrar de ese disco, que no pudimos mostrar formalmente en vivo (a pesar de que cantamos varias canciones ya en algunas oportunidades) cómo tocábamos esas canciones, la vuelta que les habíamos dado para poder hacerlas en vivo; todo confluyó en la Wild Session.

-Eligieron “Navegantes”, que ya había sido un corte del disco con video, y “Fumar”. ¿Por qué esas dos?

-“Navegantes” fue el tema con el que salimos creo que un mes o dos antes del disco. Es un tema que nos pareció accesible, que lo podíamos tocar en ese formato de la sesión que es un poco como a bajas revoluciones; no es un acústico de banqueta y guitarra criolla o acústica, pero para el sonido al que estamos acostumbrados, para la manera que tenemos de tocar en vivo es como un formato reducido, o a bajos decibeles.

-De hecho las guitarras son bien acústicas.

-Claro. Es algo habitual en las bandas; pero a nosotros los Sabáticos nos gusta mucho el sonido eléctrico, y estas son como las primeras cosas qué mostramos así más electroacústicas por ese lado “Navegantes” nos pareció que podía quedar bien al ser uno de los temas dentro de todo más tranquis del disco.

“Fumar” sirvió para mostrar todos esos otros sonidos de Sabáticos: en este último disco aparecen dos temas que cantó yo, que tal vez es una novedad en relación al material anterior. En ambos temas participa un músico invitado del grupo que es Agustín Leyendeker en el teclado y en las voces. En ambos nos parecía que se lucía bastante su aporte.

Audiovisuales

-En los videos uno había sido “Navegantes” y el otro “Kawaii”, que es un tema instrumental. ¿Por qué lo eligieron como segundo corte?

-Junto con estos dos temas que en el disco aparecen cantados por mí, que no soy el cantante principal de Sabáticos, también en esta nueva tanda de canciones aparecieron algunas instrumentales, que siempre tuvimos en los materiales anteriores o previo a esta tanda de composición. Siempre nos gustó la cuestión instrumental, porque también es la puerta a mostrar otro sonido, tal vez menos punk o menos rockero; y muestra otra faceta más delicada, donde los instrumentos toman otro protagonismo.

Nos pareció que era un tema qué podía descolocar un poco a la gente que nos conocía de materiales anteriores, o podía ser un tema que mostrase que Sabáticos no es solamente una banda de músicos a los que nos gusta el punk. Para generar un impacto que sorprenda a alguien que alguna vez nos vio y no nos sigue tan de cerca. No sé si llamarle tensión, sino redoblar la apuesta: Mostrar lo que tal vez no es lo habitual.

-Si “Navegantes” es “el re cancionero”, Este es como “el re viajero sonoro”.

-Claro, sí, totalmente: esa es la búsqueda.

-Cada uno tuvo video uno es actuado incluso tiene un minuto de pura actuación antes de la canción con el actor Bruno Zupel; el otro es más directo, como estuviera la banda ensayando. ¿Cómo fue filmar esto en una situación tan particular? Uno salió en octubre y el otro en junio.

-En el video de “Navegantes” la situación sanitaria estaba un poco más tensa, o más restringida en lo que era el encuentro de personas. Tuvimos una primera fecha de rodaje que se pospuso, porque surgieron nuevas restricciones: no me acuerdo si para agosto o septiembre (ponele que lo filmamos un mes, mes y medio antes de que salga). También pensábamos en que haya otros actores a modo de extras, como una especie de público que veía el show. Había otras ideas que tuvimos que posponer, porque estábamos filmando en una terraza: si bien era un espacio que sanitariamente estaba piola porque es al aire libre, estábamos a la vista de un montón de vecinos y de gente de unos edificios cerca. Dijimos: “Si invitamos a cinco, ocho, diez extras...”.

-Era una clandestina.

-Sí, totalmente. Es más, no sé si los rodajes estaban autorizados en ese momento, la verdad que nos la jugamos. Pospusimos la primera fecha que habíamos convenido para filmar, y a la gente que ya habíamos hablado para que participe en el video les dijimos: “Vamos a dejar esta idea para más adelante”. Porque si no íbamos a tener que posponer el video, y cuando se filmó el disco creo que ya estaba cerrado cien por ciento: mastering, todo.

Estábamos laburando esta canción para salir antes con un tema, y fuimos resolviendo. Es un poco todo lo que pasó el año pasado: grabar, mezclar, registrar: fuimos esquivando un poco los obstáculos, y nos fuimos adaptando a lo que se podía hacer.

Recalcular

-¿En qué etapa del disco los agarró? Ya venían trabajando en el disco desde antes de marzo de 2020.

-Cuándo surge la primera restricción teníamos grabada la mayoría de los instrumentos: batería, bajo y hasta guitarras eléctricas. Habíamos entrado al estudio para diciembre de 2019; le metimos todo el verano, y cuando arrancaron las restricciones nos faltaban grabar unos sintetizadores, todas las voces, algunas guitarras acústicas. Faltaba trabajo por hacer; varias de esas cosas las grabamos en el famoso home studio que uno se arma en su casa, un poco más precario que ir a un estudio profesional.

El grueso del disco fue grabado en Santo Tomé, en Garage Estudio: ahí también fue un momento donde paramos la pelota, esperamos una semana, dos, tres; y cuando nos dio la impresión de que esto venía para rato nos sentamos a hablar con Dante Leonel (que fue el productor del disco, el que se encargó de la mezcla, la edición y demás) y resolvimos entre todos qué es lo que íbamos a hacer: “Yo trabajo un poco esto y le voy mandando, ustedes graban en su casa cada uno las voces, las acústicas; los teclados los grabamos acá”. Y más o menos lo fuimos cerrando así: súper pandémicamente.

-Tener las bases grabadas ya te da una tranquilidad.

-Sí, además ahí estaba una de las cuestiones donde queríamos pegar ese salto de calidad. El disco próximo anterior a “Litoral Beach” (“Flotando”) está grabado en vivo en un recital, es una recopilación de canciones. Y los dos anteriores ya tienen una impronta mucho más hogareña en la grabación.

-Las dos “Vacaciones”.

-Claro. El primero (“Vacaciones de verano”) es absolutamente un disco de garage; en el segundo (“Vacaciones de invierno”) ya contamos con un productor, aunque en ese momento no nos dieron las espaldas para “gatillar” un buen estudio, o tal vez armarnos de algunos instrumentos alquilados, prestados o propios. Así que para este disco donde queríamos ya de entrada poder armar algo más lindo era en las baterías, bajos, guitarras eléctricas. Entre las cosas que había en Garage Estudio, y algunas cosas que habíamos conseguido por fuera, logramos armar un buen equipamiento para que las canciones se puedan lucir un poco más que las anteriores.

Armar equipo

-El productor fue Dante Leonel, lo grabó Matías Pallero en su Garage Estudio y lo masterizó el “Amiguito” Damián Gómez Salami. ¿Cómo lo engancharon a Dante para el proyecto, y qué plus de sonido les dio este equipo?

-El equipo que armamos no era un equipo constituido, porque cada uno trabaja por separado: No se conocían desde antes por laburo en común. Fue bastante desde la autogestión: teníamos un dinero, podíamos conseguir otro; Si bien en Santa Fe no hay un solo estudio tampoco hay un montonazo. Fuimos viendo a dónde nos íbamos a sentir más cómodos, quién ofrecía el equipamiento que nosotros buscábamos para poder lucir los temas: ahí dimos con Matías.

Dante tal vez era el único de los tres personajes que venía trabajando ya con nosotros, porque había empezado a operarnos en vivo, como sonidista, desde un año y medio antes de que empecemos a grabar; no en todas las oportunidades, pero se empezó a armar una amistad con el grupo. Y cuando empezamos a pensar en grabar un disco nos parecía por la experiencia que tiene por su trayectoria como artista y productor, pero además por la experiencia que tenía de ver la banda en los ensayos, en los shows, que era alguien de adentro del equipo ya. Tal vez podía poner en palabras cosas que a nosotros nos costaba, o sabía más o menos cuáles eran las influencias o los intereses que teníamos. En ese sentido Dante fue clave.

-Sabía para dónde querían ir ustedes.

-Claro: mucho trabajo hicimos con eso, de juntarnos, cada canción poderla representar con algún estilo, con alguna búsqueda puntual, tímbrica. Fue muy piola que él pueda participar.

Por último a Damián lo enganchamos porque unos meses antes se había dado una producción de Bulla (el proyecto de Dante como productor) para La Última Postal, que son dos pibas de acá de Santa Fe (en ese momento era un dúo, ahora no sé en qué conformación está). Se hizo en el estudio de Dante, y esa canción que está en las redes y se llama “Pensando cómo volver” la masterizó Damián, que es el primo de Amparo, una de las integrantes.

Ahí quedó esa luz prendida de decir: “Cuando haya que masterizar algo sabemos que este pibe labura piola”; re dispuesto también a intercambiar ideas, a poder uno decirle: “Mirá, lo que estamos buscando en esta canción es esto”. Así que cuando le propusimos se re copó; justo estaba acá en Santa Fe, estuvo unos meses el año pasado así que nos pudimos encontrar con él.

Me parece que lo que tiene este disco es que lo buscamos mucho, lo esperamos, lo discutimos, lo charlamos. Y todos estos personajes que participaron pudieron absorber todo ese proceso, esa búsqueda; pudieron escuchar nuestras ideas, nuestras pretensiones. Y eso le da como otro carácter: como un disco bien parido, no lo apuramos esta vez. Y más cuando arrancó la pandemia, que dijimos: “Acá no vamos a poder tocar más por un tiempo; paremos la pelota, aprovechemos: encerrémonos a escuchar, a pensar a regrabar”.

Porque veníamos en un ritmo de recitales, nos gusta mucho tocar en vivo, y somos bastante mandados con eso: en la pre pandemia había meses donde hacíamos tres, cuatro o cinco recitales. Obviamente a veces eso no te permite focalizarte en una grabación.

A mí me da la impresión de que la pandemia sirvió un poco para decir: “Bueno, tenemos un objetivo ahora que es hacer este disco: hagámoslo bien, sin apuro, charlemos minuciosamente cada detalle”. Y a mí la verdad que me deja súper satisfecho el resultado: fue una conjunción de cosas inesperados que terminaron saliendo re lindas. Estamos muy contentos con el proceso.

Escena

-Antes de los parates y en la vuelta de los shows compartieron escenario con bandas como Él Mató a un Policía Motorizado, Bestia Bebé y Las Ligas Menores. ¿Cómo vivieron esos encuentros con artista de una escena que por ahí sienten cercana y quieren ser un poco parte?

-Precioso. El show de El Mató ya fue hace cuatro años atrás; es un show que esperábamos, porque a uno le gusta esa banda, comparte un montón de cuestiones en cómo nos gustaría hacer las cosas si esto sigue creciendo. La plataforma de Laptra y todo eso es re zarpado; la manera que ellos tienen de encarar su oficio, su arte, la comunión que tienen con el resto de los grupos que forman parte del sello, excede a lo musical: que te guste una canción que los chabones hacen, o lo que sea. El Mató es la punta de lanza de un movimiento.

La primera fecha con Bestia creo que fue antes de eso; con ellos tuvimos la oportunidad de tocar tres o cuatro veces.

-La última fue en febrero último.

-Sí, en Demos. La verdad que es lindo, no es solo lo musical. Una banda te puede gustar, pero después puertas adentro de la organización del show o del camarín la gente que toca arriba del escenario son personas, y no siempre tiene por qué coincidir. Te puede gustar el tema y después viene el pantallazo de realidad que te saca de ese lugar de fan que a veces uno tiene con ciertos grupos. La verdad que me quedo con la experiencia humana, más que nada, de compartir.

Salir a tocar

-¿Qué se viene para Mi Primer Año Sabático en el futuro cercano, hasta donde se pueda prever?

-El sábado 4 de septiembre hicimos una fecha invitados por TaxiClan, en Demos: ellos están presentando su disco nuevo que es “Abducido”. Y nosotros, siendo que pasó un año de la salida del disco, ya pensamos que estamos despidiéndolo que presentándolo. Hicimos dos fechas el año pasado a fin de año, una en febrero; ahora este mes se empezó a reactivar, y la verdad que la pensamos más como una despedida. Porque después de este aprendizaje de grabar “Litoral Beach” ya tenemos varias canciones para un nuevo material, que no sé si se empezará a grabar este año; me parece que no, porque vamos a aprovechar estos meses donde se abre un poco la actividad cultural.

Ahora el finde del 17 y 18 nos vamos en una escapadita para Vera y Reconquista, y el sábado 25 de septiembre vamos a estar en un festival muy interesante en Rafaela. Así que si estas posibilidades siguen, supongo que octubre, noviembre y diciembre haremos un poco más de bardo, algunas presentaciones más. Y el año que viene arrancar a grabar un material nuevo, nuevas canciones que sobran. Somos bastante inquietos, no nos quedamos tranquilos. Así que seguro van a surgir otros proyectitos en el camino.