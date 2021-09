Entradera en Rincón: "Cuando pasa un patrullero es noticia", lamentan los vecinos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las entraderas a domicilios particulares, los arrebatos en la vía pública y los tiroteos mantienen en alerta a la Unión de Vecinales. Pidieron una audiencia con el ministro Jorge Lagna pero hasta ahora no fueron recibidos. Reclaman mayor presencia policial para la prevención de los delitos.

Las noticias de hechos delictivos en San José del Rincón de los últimos años trataban acerca de robos a casas de fin de semana, por lo que los ladrones aprovechan que estaban desocupadas y entre semana ingresaban a robar. Sin embargo, en este último tiempo a esta situación ahora se les agregaron las entraderas a domicilios particulares, donde los delincuentes ingresan sin importarles que la familia esté en el hogar.

El último caso sucedió este lunes, alrededor de las 20 horas, con una violenta entradera a la casa de una familia que terminó con el padre herido por un culatazo, maniatado junto a su mujer y sus dos hijos como testigos de una situación lamentable.

Agustín Botteron, presidente de la vecinal Rincón Norte, dialogó con El Litoral y comentó las dificultades que atraviesan en la ciudad por los hechos de inseguridad. "Hay diferentes matices en los robos que suceden en cada barrio. Desde un hurto en la calle, balaceras, robos de bombas y de garrafas y hasta el caso de las entraderas", enumeró el referente vecinal, y lamentó: "Los ladrones te están esperando a que te bajes del colectivo para robarte".

Falta de presencia policial

"Cuando pasa un patrullero es noticia en los grupos de WhatsApp de los vecinos. Pero cada vez que pasa es porque pasó algo, no porque esté patrullando de forma preventiva, esa prevención hace mucha falta", reclamó Botteron y recordó que hace poco cuando le robaron al presidente de la vecinal de Villa California, la Comisaría no tenía ni luz ni teléfono "directamente no te podías comunicar".

Para frenar o poder prever esta problemática los vecinos analizan acciones como sumar luminaria, cámaras de seguridad y mejorar las alarmas comunitarias. "Como vecinal estamos buscando ideas y tratando de facilitar conversaciones entre el municipio y los vecinos. Pero cuando pasan los hechos de inseguridad sentís que lo que hacemos es muy chico", comentó el presidente de Rincón Norte.

Pedido de audiencia

Ante este aumento de hechos delictivos, en agosto pasado, la Unión de Vecinales de San José del Rincón, que nuclea a ocho vecinales de los barrios de la ciudad, presentó una nota con un pedido de audiencia hacia el ministro de Seguridad, Jorge Lagna. Sin embargo, a casi un mes de presentada, no tuvieron respuesta.

En la misiva, los vecinos expusieron los problemas que viven a diario: "Vemos como se recrudecen y se intensifican los robos a domicilios particulares y lo más peligroso son las entraderas a plena luz del día con los ocupantes en el interior de la vivienda", remarcaron y agregaron: "Vecinos de los barrios Espinillos, Cina Cina, Centro y Acería se ven expuestos a que adolescentes fuera de control, armados, con pleitos entre bandas, alcoholizados o bajo efecto de otras sustancias, tengan en jaque a los vecinos".

También reclamaron la falta de celeridad ante el llamado de los vecinos por hechos delictivos, y denunciaron que "los medios con que cuenta la Comisaría 14° son totalmente precarios y no permiten llevar adelante tareas de prevención y actuación inmediata". En esta línea, Botteron sostuvo que "la Policía está desequipada. Hay veces que vas y están con la puerta cerrada porque tienen miedo de que les roben a ellos, todo está ´patas para arriba`".

Para visibilizar estas problemáticas, por las que aun no tienen soluciones, en las últimas semanas desde la Unión de Vecinales se sumaron al reclamo de "listones negros", que promovió la Red de Vecinales por la Inseguridad de Santa Fe, y colgaron telas negras en puntos estratégicos de la ciudad costera.