"Paralytics": la cuenta de Twitter que destaca a los peores jugadores del fútbol argentino

Las redes sociales dan lugar para todo, y Twitter es el lugar ideal para reflejar la creatividad de sus usuarios. Particularmente de los argentinos. En esta ocasión, la novedad y tendencia es relacionada al fútbol y protagonizada por la cuenta “Paralytics”, parodia de “Sudanalytics”.

En su versión original, @sudanalytics_ procesa la big data de los jugadores, equipos y entrenadores de ligas y selecciones de sudamérica. Con esa información, destaca a los de mejor rendimiento y presenta “futuras estrellas” del deporte.

En cambio, @Paralyticss ironiza el primer formato, y con un toque de humor, comparte estadísticas de los jugadores y DTs con el peor rendimiento del fútbol argentino. La propia descripción de la cuenta explica: “ es parodia, no te ofendas.”

Gastón Togni will have to bet 100 on Quini 💯💯



→ 100% duelos perdidos ⚔️⚔️

→ 100% centros que cayeron en el cilindro 🎯🚽

→ 100% regates errados 🪄🎩

→ 1 pérdida cada 8 minutos ⚡‼️



OMG IS A MOTHER FUCKING BOCHINI REGEN??? 👀👀 pic.twitter.com/mtzhD9ARJi