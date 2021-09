https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El flamante técnico de la selección argentina de básquet habló sobre los objetivos que tiene con el equipo para las próximas competencias.

Básquet Néstor García, nuevo entrenador del Alma: "Me gustaría una selección inteligente"

El nuevo técnico de la selección argentina de básquet, Néstor 'Che' García, explicó que quiere un equipo "inteligente" para lo que se vendrá entre la American Cup 2022 y la clasificación al Mundial 2023 que se celebrará conjuntamente en Filipinas, Japón e Indonesia entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre.





"Me gustaría que seamos inteligentes para el talento que tengamos. Lo definiría como un básquet mental, porque físicamente no seremos los más dotados, en especial comparados con las grandes potencias. No tenemos un grande intimidante y tampoco tendremos los puntos de Luis, por ejemplo. Deberemos disimular las ausencias y potenciar lo colectivo", explicó el exDT de Peñarol de Mar del Plata (campeón de la Liga Nacional en 1994).

El último trabajo del `Che´ García a nivel selecciones fue en 2019 cuando llevó a República Dominicana al Mundial de China 2019 y en la Argentina estuvo como asistente de Julio Lamas en el Preolímpico de Mar del Plata 2011 -campeón-. Y también pasó por el banco de suplentes de Venezuela, donde estuvo entre 2013 y 2017 y conquistó dos campeonatos Sudamericanos y el FIBA Américas 2015.



Además, García contó que le gustaría tener en su cuerpo técnico a Leonardo Gutiérrez (DT de Ciclista Olímpico) y a Pablo Prigioni, asistente en Minessota Timberwolves de la NBA. "Yo tendré la prioridad de rodearme bien, de hacer una conducción abierta, de diálogo, buscando consensos, escuchando y componiendo porque las puertas van a estar abiertas para todos", concluyó en un comunicado oficial de la Confederación Argentina de Básquet (CAB).

Con información de Télam.