Línea directa

Respuesta a Enrique de barrio Sur

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Es para contestarle a Enrique, de barrio Sur, con el derecho que me da la réplica. En primer lugar, no pensé que tenía tantos seguidores de mis mensajes en El Litoral, sumados a los que me llaman por teléfono, algunos de acuerdo, otros no, lo que no deja de ser un aliciente saber que uno despierta tanto interés. Le digo: no sé de dónde sacó usted que yo estoy alineada con la jefa. Ni con el jefe, ni con la jefa. Si estuviera con el kirchnerismo lo diría. Estamos en democracia y cada uno tiene el derecho de opinar lo que le parezca".

****

Comenzaron nuevamente los cortes

SONIA

"EPE: comenzaron nuevamente los reiterados cortes de luz. Esto es Santiago de Chile al 1900. El día 12-09, cortaron la luz entre las 16 y 18 hs; el lunes 13-09 eran las 23 y estábamos sin luz. Por este tipo de situaciones, el año pasado se me quemó la computadora".

****

Empleo y seguridad

RAMÓN

"Alberto Fernández: con mucho respeto te digo que no necesitamos la limosna de un plan, sino más empleos u oficios; para dar una solución a nuestras vidas y buen ejemplo para nuestros hijos. Basta de sueldos de privilegio y jubilaciones de privilegio. Que los jubilados que aportamos tengamos sueldos que nos permitan vivir, ¡¡alquilando una casa!! que haya menos jueces y legisladores (solo los necesarios). Y sobre todo: ¡¡que haya seguridad!!".

****

Es necesario recordar a Sarmiento

ALFREDO SALOMÓN

"El día del Maestro de América, Domingo Faustino Sarmiento, que nos debería llenar de orgullo, fue eclipsado por el tema de las Torres Gemelas, Bin Laden, etc., etc. Invadieron con ese tema la televisión, la radio, a todo tipo de medio de comunicación. El Día del Maestro ha sido dejado de lado por dicho hecho criminal. ¡¡No olvidemos a Sarmiento, el maestro de América!! Como argentinos de bien, tenemos que recordarlo como corresponde".

****

¿Y si es al revés?

MARIO PILO

"Decía ya hace dos siglos Voltaire: la política es el camino para que hombres sin principios puedan dirigir a hombres sin memoria. Y me pregunto: ¿es hora de políticas, políticos de raza, de carrera política, o de los no políticos, los improvisados, los ahora o nunca, me salvo ahora o nunca?, porque políticos de vocación y utopías ya no quedan. La realidad los consumió. El pueblo decide: mientras tanto, como marketing político, las calles se llenan de mujeres de caras bonitas, aun bellas, muchas hermosas, ¿asegura ello actitud, aptitud, inteligencia, ética, autoridad moral? Creo que no. Y hasta puede ocurrir lo que cuenta una vieja anécdota de una fiesta de los años dorados de Hollywood, a la que asistió el gran escritor Hemingway, bastante feo, y fue abordado por una bellísima estrellita en ascenso, que le espetó: me gustaría tener un hijo con usted, ¿se lo imagina con mi belleza y su inteligencia? A lo que él le contestó: probemos, pero... ¿y si sale al revés?... El aquelarre de listas de estas elecciones pasadas me hizo pensar lo mismo: ¿y si salen al revés?".

****

Secuestro de motos

YOLANDA CAPDEVILA DE B° MAYORAZ

"¡¡Estos municipales te quitan la moto a cada rato!! Veníamos de trabajar y nos quitaron la moto. No teníamos para remís, para nada y nos tuvimos que venir caminando hasta casa, como 20 cuadras. Lo único que hacen es sacarle plata a la gente, pero no mejoran nada. ¡¿Por qué les sacan las motos a los pobres trabajadores y no a los choros que andan por ahí?! Que se preocupen por los choros y por la pobreza que hay, no por sacar las motos".

****

In-seguridad

RAMÓN

"Señor gobernador: la mejor propaganda política que usted hubiese tenido es ¡¡LA SEGURIDAD!! Eso estuvo ausente en su gestión".