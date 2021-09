El dólar blue saltó a $ 185

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 15.09.2021

18:25

El tipo de cambio en el circuito financiero informal avanzó nuevamente y sumó $ 2,5 frente al martes. El Banco Central volvió a comprar divisas por cuarto día consecutivo.

El dólar blue volvió a subir este miércoles y cotizó a $ 185 para la venta, mientras el Banco Central volvió a comprar divisas por cuarto día consecutivo. El tipo de cambio en el circuito financiero informal avanzó nuevamente y sumó $ 2,5 frente al martes.

Si bien el día después de las PASO había bajado $ 4 ante el resultado adverso del Gobierno en las elecciones, desde este martes registró un rebote. En dos jornadas, el blue experimentó un avance equivalente a $ 4, al frenar la tendencia negativa de ruedas atrás.

Con los últimos aumentos, borró la disminución expuesta en el inicio de semana. En medio de una mal clima en el Gobierno y diversas versiones sobre cambios en el Gabinete, el dólar libre se acerca al pico de 2021, de $ 187,50, registrado el jueves pasado. A pesar de los aumentos, todavía se mantiene alejado del máximo histórico de $ 195 al que llegó en octubre pasado, en plena crisis cambiaria.

En el segmento mayorista, la divisa sumó cuatro centavos y llegó a $ 98,25 en una rueda en la que el volumen de negocios concretados llegó a US$ 329,100 millones. Operadores evaluaron que se mantuvo la oferta por parte del sector privado, en línea con lo sucedido en la semana. Tras los últimos movimientos, la brecha con el blue se volvió a acercar al 90 por ciento, al llegar a 88,2 por ciento.

El Banco Central volvió a finalizar con un saldo favorable en su intervención diaria y pudo adquirir unos US$ 15 millones, según indicaron fuentes del sistema financiero. El organismo, la autoridad monetaria había comprado en torno a US$ 45 millones pudo cortar el viernes con una seguidilla de ventas, al finalizar con un saldo de US$ 8 millones a su favor en la intervención, de acuerdo con estimaciones privadas. A su vez, en el inicio de semana había comprado otros US$ 15 millones.

El Banco Central salió así a usar el poder de fuego en un escenario en el que además comenzó a percibirse una merma en la liquidación de agrodólares. En septiembre, las ventas se recortaron a US$ 427 millones frente a los más de mil millones que se habían vendido en once jornadas de septiembre de 2020.

En tanto, el MEP, que se adquiere a través de la bolsa porteña mediante la compra y venta de bonos, operó con una leve tendencia alcista, a $ 171,95. El contado con liquidación, similar al dólar bolsa, pero para sacar divisas del país cotizó en alza y llegó a $ 172,04. En tanto, el dólar minorista fue ofrecido a un promedio de $ 97,400 para la punta compradora y a $ 103,706 para la vendedora. Sin embargo, si se toman en cuenta los recargos e impuestos correspondientes, superó los $ 171, al llegar a $ 171,18.