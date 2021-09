https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cambio de estudio Cristopher Nolan deja Warner para irse a Universal

Cristopher Nolan, uno de los directores más emblemáticos de las últimas décadas, abandonó Warner para pasar a Universal, informaron este miércoles medios estadounidenses.

Según publicó Deadlline, el realizador de la trilogía de Batman y "Origen", entre otros éxitos, mantuvo reuniones con MGM, Sony y Universal, inclinándose por este último estudio para su próximo filme, que tendrá la creación de la bomba atómica como tema central. El cineasta regresará a la Segunda Guerra Mundial, un acontecimiento histórico que ya visitó con "Dunkerque", y que estará focalizado en la figura de Julius Robert Oppenheimer, el hombre esencial en la creación de la bomba atómica.

Por el momento no se conocen detalles del proyecto, que producirá el propio Nolan junto a su mujer Emma Thomas, aunque desde hace días se rumorea que Cillian Murphy, protagonista de Peaky Blinders y un habitual del cine de Nolan, podría unirse al proyecto.

La relación entre Nolan y Warner había sufrido un gran desgaste durante la pandemia, cuando estrenó "Tenet", un filme que, según el director, fue el más ambicioso de su carrera, no llegó a conformar a los ejecutivos ni a la crítica. Pese a haber señalado que le interesaba retomar la historia de Batman, cuya franquicia pertenece a la sociedad DC-Warner, criticó al estudio por decidir subir todo el catálogo 2021 a HBO Max en simultáneo a sus estrenos en sala.

"No hablaron con esos cineastas. No les consultaron sobre cuáles eran sus planes para su trabajo. Y creo que alguien necesitaba señalar que esa no era la forma correcta de tratar a esos cineastas", declaró a The Washington Post.

La dupla creativa Warner-Nolan contó con éxitos como las trilogía de Batman, "Origen" e "Interestelar", tras haber realizado cintas de culto y de muy buena factura, tanto en taquilla como en calidad, como "Insomnia" y "Memento".