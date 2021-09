Los Pumas, una enfermería

La importante derrota sufrida por Los Pumas ante Nueva Zelanda el último domingo por 39 a 0, trajo consecuencias de todo tipo.

Los lesionados, es algo muy preocupante. Para el segundo encuentro con los All Blacks del próximo sábado (desde las 7 hora argentina), es muy difícil que lleguen en condiciones cuatro de los que fueron titulares en el primer partido. A saber:

Facundo Gigena: sobrecarga muscular en gemelo derecho.

Rodrigo Bruni: traumatismo de hombro.

Nicolás Sánchez: esguince de tobillo izquierdo

Jerónimo de la Fuente: desgarro del aductor izquierdo.

Además, Matías Orlando sufrió una reagudización de la pubalgia que venía acarreando, e Ignacio Ruiz, está con una lesión grado 1 del musculo soleo.

Desde lo deportivo, hubo un nuevo bajo rendimiento del equipo argentino que parece no encontrar el rumbo. Después de lo que fue el Tres Naciones de 2020, donde Los Pumas le ganaron por primera vez en la historia a Nueva Zelanda y donde también lograron dos empates con los Wallabies, el parate hasta volver a juntarse, afectó y mucho.

Muestra de esto fue la muy pobre “ventana de julio”, en la cual pese a que hubo resultados, los argentinos mostraron poco y nada. Victoria con lo justo ante un seleccionado, a priori de menor nivel, como Rumania. Más un empate y otro partido ganado, con un Gales que jugó con gran cantidad de suplentes, debido a que sus principales jugadores estaban de gira con los British & Irish Lions.

Luego, llegaron las dos primeras presentaciones por el Rugby Championship ante Sudáfrica, también con derrotas, malos rendimientos y mucha indisciplina desde lo táctico.

Pero, en esta oportunidad hubo mucho rebote de la gente, sobre todo en redes sociales, que mostró su descontento con el Head Coach, Mario Ledesma, quien entre otras cosas, tras el partido reconoció que “en el segundo encuentro con Sudáfrica tuvimos 23 penales y hoy 18, además de dos tarjetas amarillas y un par de esos penales vinieron de varias ventajas, por lo que también puedes agregar un par de penales más. Por lo tanto, es difícil entender el juego cuando estás siendo tan indisciplinado".

En esa sintonía, también estuvo el capitán argentino, Julián Montoya: “La indisciplina volvió a ser un factor clave: tenemos muchas cosas por corregir y la verdad es que no hay mucho tiempo”.

La Copa del Mundo de Francia en 2023 parace lejana. Pero son solo dos años. Tiempo en el cual, Los Pumas, deben sí o sí cambiar su nivel de juego para poder obtener resultados.

Opciones para las bajas

De confirmarse que no juegan los afectados por lesiones que fueron titulares el domingo, ¿cuáles serían las opciones?

Teniendo en cuenta el partido con Nueva Zelanda, en logar de Gigena, de manera directa, debería ingresar de pilar izquierdo Carlos Muzzio, que fue suplente días atrás. Para el banco de suplentes, podría tener su estreno, Thomás Gallo. Juan Pablo Zeiss, que puede jugar en los dos extremos de la primera línea, podría ser otra opción.

Para la tercera línea, si Ledesma piensa en un cambio “puesto por puesto”, el que debería ingresar sería Joaquín Oviedo. No obstante, en los últimos encuentros, quien ocupó ese lugar ante la salida de Bruni, fue Pablo Matera. Es decir, es más probable que ingrese Lavanini a la segunda línea junto a Matías Alemanno, pasando Petti de ala, junto a Marcos Kremer. Otras opciones: Juan Martín González, Tomás Lezana y Francisco Gorrisen.

El puesto de 10, siempre clave, debería “caer” en Domingo Miotti, quien pese a no estar entre los 23 el último fin de semana, si estuvo presente en los test ante Sudáfrica. No habría que descartar la experiencia de Joaquín Díaz Bonilla, o la juventud (como relevo) del medallista olímpico, Santiago Mare.

En el centro de la cancha, todo estaría más definido: Santiago Chocobares, por De la Fuente, junto a Matías Moroni, con Lucio Cinti como suplente.

Sudáfrica confirmada

Los Springboks abrirán ante los Wallabies la tercera fecha del Rugby Championship, en el Suncorp Stadium de Brisbane desde las 4 de la mañana del sábado, hora argentina.

El último domingo, Sudáfrica cayó ante Australia por 28-26, con un agónico penal anotado por Quade Cooper.

Para este sábado, el entrenador sudafricano, Jacques Nienaber, dispuso dos variantes en el equipo titular, ambas, entre los forwards,

El pilar izquierdo, Trevor Nyakane, reemplazará a Steven Kitshoff, mientras que Marvin Orie hará lo propio con Lood de Jager, lesionado. Además, en el banco de suplentes volverá a aparecer el octavo Jasper Wiese.

Los actuales campeones del mundo, continúan sin poder contar con Cheslin Kolbe que aún no se recupera de una lesión posterior al último duelo ante Argentina.

Sudáfrica entonces formará con: Trevor Nyakane, Bongi Mbonambi y Frans Malherbe; Eben Etzebeth y Marvin Orie; Siya Kolisi (Capitán), Franco Mostert y Duane Vermeulen; Faf de Klerk y Handré Pollard; Makazole Mapimpi, Damian de Allende, Lukhanyo Am, Sbu Nkosi y Willie le Roux.

Entre los relevos estarán: Malcolm Marx, Steven Kitshoff, Vincent Koch, Marco van Staden, Kwagga Smith, Jasper Wiese, Herschel Jantjies y Damian Willemse.

🇿🇦 Continuity in selection for the second Test against Australia

✅ Nyakane and Orie to start in Brisbane

🗣️ “This is an experienced group of players who knows what it takes to deliver under pressure"

➡️ More here: https://t.co/zPzvIJhdC6#StrongerTogether #StrongerForever pic.twitter.com/bFsvlEdOF9