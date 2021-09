Juntos por el Cambio llamó al oficialismo a "resolver sus internas sin hacerle más daño a la Argentina"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Referentes de la oposición se expresaron en referencia la crisis que atraviesa el Gobierno tras la presentación de renuncias de varios ministros ligados al kirchnerismo.

El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, advirtió este miércoles que "el Frente de Todos debe resolver sus diferencias internas sin hacerle más daño a la Argentina", en referencia a la crisis que atraviesa el Gobierno tras la presentación de renuncias de varios ministros ligados al kirchnerismo.

"Hay un país que se expresó contundentemente en las urnas y exige soluciones a sus problemas. El oficialismo debe actuar con máxima responsabilidad", reclamó Negri en su cuenta de Twitter.

El Frente de Todos debe resolver sus diferencias internas sin hacerle más daño a la Argentina. Hay un país que se expresó contundentemente en las urnas y exige soluciones a sus problemas. El oficialismo debe actuar con máxima responsabilidad. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) September 15, 2021

Por su parte, la ex diputada y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, fustigó a Cristina Kirchner y advirtió que "el intento de vaciar al Presidente es un golpe de Estado". "Se quieren correr de una derrota que es de Cristina Kirchner", argumentó Carrió sobre las renuncias de funcionarios del kirchnerismo.

Al respecto, la dirigente chaqueña planteó en referencia a Cristina Kirchner que "un vicepresidente no puede ser el jefe de la oposición de su propio Presidente", e insistió en que "el intento de vaciar a un Presidente por por parte de un vice es algo que los franceses llaman coup d’État, golpe de estado. Y al aludir al antecedente de la renuncia de Carlos "Chacho" Álvarez durante el gobierno de la Alianza, agregó: "Ya lo hicieron varios".

"Ya comienza mal esta historia porque el Presidente es elegido por la ex presidenta. Por lo cual el sistema presidencialista ya no funciona. Cuándo una persona pone otra por encima de ella, sabe el poder que tiene", advirtió en declaraciones radiales. "Ahora la coalición opositora deberá sostener la institución desde el parlamento. No se puede sustituir actuaciones. No le corresponde a ningún otro poder del Estado. Fernández podría solicitar el apoyo de los gobiernos afines que quieran ser republicanos. Pienso en Schiaretti, por ejemplo", declaró Carrió.

En tanto, el gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, sostuvo que desde su rol de "gobernador y de oposición" se debe "sostener las instituciones" y remarcó que el presidente Alberto Fernández "fue elegido hasta el 2023". "Tenemos que defender la democracia y la institución presidencial", agregó el mandatario jujeño.

Por su parte, el diputado nacional de la Coalición Cívica (CC) Maximiliano Ferraro, consideró que las renuncias son "un claro golpe interno de la vice (Cristina Kirchner) y el kirchnerismo, de enorme gravedad institucional". Hernán Reyes, diputado porteño por la CC, señaló que "la renuncia de una facción del Gobierno pone en jaque la autoridad presidencial". "Ellos son que los que lo inventaron para salvarse y ahora lo niegan para volver a salvarse. A Cristina Kirchner y a La Cámpora los argentinos les importamos nada", se quejó en un comunicado.

La diputada provincial de la CC Maricel Etchecoin consideró que "como siempre, Cristina Kirchner y La Cámpora van por todo, ahora por el Gobierno que ellos armaron". "Como no resolvieron sus diferencias en las PASO del domingo, nos ponen a todos los argentinos a ser testigos de un golpe de palacio y sus consecuencias. Por delante de las diferencias tiene que prevalecer el Estado de Derecho y el respeto al voto de las mayorías".