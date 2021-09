https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 15.09.2021

22:42

Ceden los casos y se relaja el sistema sanitario

Alivio: el Sanatorio "San Martín" sin enfermos Covid y el Hospital con solo 4 internados en UTI

Miércoles de buenas noticias para Venado Tuerto y la región ya que el Sanatorio “San Martín” ya no tiene internados con Covid y el Hospital Regional solo tiene 4 pacientes en UTI y ninguno en sala común. El otro dato favorable es que el puesto de testeos del Gutiérrez, este miércoles, no detectó casos positivos para el virus. A su vez, en Venado, ya se puede tipificar la variante Delta.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Esta tarde, una buena noticia comenzó a circular en las redes cuando desde la cuenta oficial del Sanatorio “San Martín” informaron que ya no tenían pacientes Covid internados, hecho esperado por Venado y la región ya que efector privado también recibe pacientes de la zona y principalmente se ocupa de la atención de los afiliados al PAMI. Sobre esto, el director médico del centro de salud, Joaquín Sánchez de Bustamente, contaba a Sur24 que “venimos con un descenso muy marcado de las últimas semanas y había quedado internado un paciente en sala común y si bien ya tenía el alta epidemiológica durante la internación hoy fue dado de alta en buenas condiciones y desde esta mañana no tenemos pacientes Covid internados”. Foto: Gentileza Aunque se trata de una alentadora información, el médico señaló que durante el verano se vivió una situación similar por unos días “y ahora vuelve a pasar lo mismo, por eso mantenemos las medidas de vigilancia epidemiológica sobre lo que va pasando en la ciudad, la región y el país y en base a eso ir tomando decisiones”. En este sentido, también remarcó que las consultas sobre la enfermedad continúan y “se siguen realizando algunos hisopados y estudios como tomografías de pacientes que han cursado el virus ya que hay muchas secuelas de diferente tipo, entonces seguimos evaluando pacientes pero no con la intensidad que lo veníamos haciendo”. Sin circulación comunitaria Sobre este momento de descenso de contagios y que trae aparejado un alivio en la ocupación de camas, Sánchez de Bustamente destacó que en la ciudad “en este momento claramente no hay circulación comunitaria de ninguna cepa”, es decir “no hay contagios masivos pero sabemos, de todas maneras, que la posibilidad de que vuelva a aparecer, existe”. Respecto a si este aplanamiento en la curva de contagios se debe a la vacunación, el profesional señaló que “ayuda pero esto es un ciclo, como tuvimos en el verano. Al virus se le va acabando el huésped (humano) y de alguna manera va disminuyendo la cantidad de de gente que se puede contagiar y en esta situación la vacunación hace que los huéspedes se acaben más rápido. Esperamos que con el avance de la inoculación los casos que haya, porque seguramente va a haber, sean menos o más leves”. Hospital aliviado A su vez, desde el Hospital, el director Daniel Alzari detalló que hasta la fecha en Cuidados Intensivos hay solo 4 pacientes Covid y en Sala Común ninguno, una cifra que alivia teniendo en cuenta que el efector regional se debió refuncionalizar para la gran demanda que significó la pandemia. Sin positivos y tipificación de la Delta Otra buena noticia, que llegó desde la Región de Salud y que desde el Hospital Gutiérrez confirmaron es que este miércoles, tras la realización de los testeos rápidos no se detectaron casos positivos de Covid-19, hecho que sucede por primera vez en el puesto que está ubicado en el centro de salud. Situación similar acontece en el Laboratorio privado del “San Martín”, donde muchas personas acuden. “La cantidad de hisopados y casos disminuyó drásticamente pero hoy no tengo información de cuántos positivos hubo”, mencionó Sánchez de Bustamante. A su vez, desde el “Gutiérrez” contaron que el Laboratorio de Biología Molecular del propio centro de salud ya está en condiciones de identificar la variante Delta. “Estamos adquiriendo los reactivos”, resaltó Alzari al ser consultado sobre este tema. En tanto el Laboratorio Luca, también desde “ayer cuenta con la posibilidad de identificar a la cepa Delta en el mismo hisopado. Es decir, se puede tipificar la variante Delta o Manaos, algo que antes no podíamos hacerlo”, detalló el director médico del “San Martín”. Con información de Sur24. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

Temas: