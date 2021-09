https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Prefiero gastar las energías en las cosas que hoy me ocupan, que es entrenar a un equipo que siempre exige y buscarla las formas y las vueltas para que gane y juegue de la mejor manera posible" señaló el DT.

Tras el triunfo ante Newell´s Gallardo evitó hablar de su continuidad en el banco de River "Prefiero gastar las energías en las cosas que hoy me ocupan, que es entrenar a un equipo que siempre exige y buscarla las formas y las vueltas para que gane y juegue de la mejor manera posible" señaló el DT.

El técnico de River, Marcelo Gallardo, fue consultado sobre su futuro en la institución "Disfrutaré este tiempo con la cabeza ocupada como hasta ahora, tratando de armar rompecabezas y tratando de conformar el mejor equipo posible para ver si de una vez por todas podemos ganar esta Liga".



"Si me pongo a pensar en lo que va a ser de acá a fin de año… trato de no hacerlo porque me evita un gran desgaste mental y me quita muchísima energía", expresó el entrenador "millonario" tras la goleada ante Newell´s en la ciudad de Rosario.





Por otra parte manifestó "Prefiero gastar las energías en las cosas que hoy me ocupan, que es entrenar a un equipo que siempre exige y buscarla las formas y las vueltas para que gane y juegue de la mejor manera posible".