https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 16.09.2021 - Última actualización - 11:47

11:42

Delincuentes encapuchados ingresaron a su domicilio en Castelli 4300. Grau se trabó en lucha con uno de los ladrones y terminó golpeado. Los intrusos se llevaron un arma de fuego, objetos de la casa, efectos personales y dinero.

La casa del ex jefe de Policía se ubica en Castelli 4300, en barrio Piquete Las Flores. Crédito: Archivo El Litoral

La casa del ex jefe de Policía se ubica en Castelli 4300, en barrio Piquete Las Flores. Crédito: Archivo El Litoral

En Piquete Las Flores Violenta entradera sufrió el ex jefe de Policía de Santa Fe, Rafael Grau Delincuentes encapuchados ingresaron a su domicilio en Castelli 4300. Grau se trabó en lucha con uno de los ladrones y terminó golpeado. Los intrusos se llevaron un arma de fuego, objetos de la casa, efectos personales y dinero. Delincuentes encapuchados ingresaron a su domicilio en Castelli 4300. Grau se trabó en lucha con uno de los ladrones y terminó golpeado. Los intrusos se llevaron un arma de fuego, objetos de la casa, efectos personales y dinero.

La noche del martes el ex jefe de policía, Rafael Grau y su esposa, vivieron momentos de terror cuando fueron atacados por varios delincuentes que ingresaron a su domicilio de Castelli 4300, en barrio Piquete Las Flores.

Todo ocurrió cerca de las 22 en momentos que la esposa del ex funcionario se encontraba en la cocina de la casa realizando tares de repostería y Grau trabajaba en su computadora.

De repente la mujer fue sorprendida por un intruso que apareció en la cocina armado y encapuchado. Los gritos de la mujer pusieron en alerta a Grau que rápidamente acudió en su auxilio y se trabó en lucha con el desconocido.

En cuestión de segundos el ex comisario redujo al malviviente. No obstante la situación no pudo ser superada por cuanto apareció en escena un segundo hombre que arremetió contra la mujer y la tomó de los cabellos.

Rafael Grau.Foto: Archivo El Litoral

"¡Soltalo o la mato!"

"¡Soltalo porque la mato!", fue la macabra advertencia que el delincuente gritó mientras apuntaba con un arma de fuego a la cabeza de la mujer. Acorralado por la circunstancia, Grau debió "liberar" al otro ladrón.

Los malvivientes se llevaron del lugar algunos electrodomésticos, una notebook y una pistola calibre 9 mm, entre otros efectos personales, como las alianzas del matrimonio y hasta las condecoraciones que Grau recibió en su carrera.

Los dueños de casa fueron encerrados en un baño donde permanecieron varios minutos hasta que lograron comunicarse con un familiar a quien le pidieron auxilio.

Todo parece indicar que el golpe tuvo cierto grado de planificación y se sospecha que los delincuentes llegaron al lugar tras desplazarse por los techos.