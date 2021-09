Condena a 15 años de prisión por una tentativa de femicidio en Barrancas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Así lo resolvió el tribunal que juzgó a un hombre que acuchilló en el pecho a la madre de sus hijos. Se trata de la pena máxima para este tipo de delito, la cual había sido solicitada por la fiscalía al momento de presentar la acusación.

Esta es la segunda condena para Alberto Javier Márquez por hechos de violencia contra su ex pareja. Crédito: Flavio Raina

Dos días antes de que se cumpliera el primer aniversario del trágico suceso que casi acaba con la vida de una mujer, su esposo fue condenado por la tentativa de femicidio. El fallo unánime fue dado a conocer este jueves, en la última jornada del juicio que comenzó el lunes 13 y tuvo en el banquillo de los acusados a Alberto Javier Márquez (41).

El tribunal compuesto por los jueces Rosana Carrara, Octavo Silva y Nicolás Falkenberg condenó a Márquez como autor de "homicidio calificado por mediar una relación de pareja y por ser perpetrado por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género (femicidio) en grado de tentativa, y desobediencia de mandato judicial, todo ello en concurso real entre sí".

Además, los magistrados resolvieron revocar la condicionalidad de la pena impuesta a Márquez el 1° de diciembre de 2017, de un año y seis meses de prisión en suspenso, unificándola con la dictada este jueves.

Derribar estereotipos

Al finalizar la audiencia, los fiscales Marcelo Nessier y Ana Laura Gioria se mostraron muy conformes con la sentencia, ya que se impuso la pena que habían solicitado oportunamente, la máxima para los delitos atribuidos.

La sentencia fue dictada por los jueces Nicolás Falkenberg, Rosana Carrara -presidente- y Octavo Silva.Foto: Flavio Raina

"Entendemos que se ha hecho justicia para la víctima, puntualmente, pero también que esta sentencia del tribunal contribuye a derribar estereotipos de género y con este cambio cultural al cual estamos obligados todos los operadores de la justicia", señaló Nessier tras escuchar el veredicto.

"Sos mía"

La tarde del 18 de septiembre de 2020 Alberto Márquez arribó a la casa de calle Paganini sin número de Barrancas, donde residía su esposa, de quien se había separado hacía ya tiempo. De esta manera violó la medida de distancia y prohibición de contacto que pesaba sobre él, y que la mujer había tramitado debido a los repetidos hechos de violencia que había sufrido.

Ella le pidió que se retirara, pero él tenía otras intenciones. Bajo la amenaza de "si no sos mía no sos de nadie" extrajo una cuchilla de entre sus ropas y comenzó a perseguirla, intentando apuñalarla en el cuello. La víctima forcejeó con él, pero no pudo evitar que le clavara el arma blanca directamente en el pecho. En su declaración en cámara Gesell, la mujer recordó que el padre de sus siete hijos se reía cuando le propinó la estocada.

Cuando retiró el cuchillo la sangre comenzó a salir a borbotones, ella se liberó como pudo y fue en busca de ayuda, a la casa de una vecina. Fue el accionar de ellos, que taponaron la herida y la colocaron de costado para que no se ahogara, lo que le salvó la vida, así como la pronta intervención de los profesionales médicos.

Márquez abandonó el lugar cubierto con la sangre de su víctima, cuchilla en mano, y corrió hacia el campo. Fue aprehendido a 1 kilómetro de allí por la policía local, a quienes les confesó: "Yo ya perdí, me volví loco y la hinqué".

Trauma

A pesar de su recuperación física, la mujer tiene un trastorno de estrés postraumático severo. Al poco tiempo de salir del hospital comenzó a tener alucinaciones en las que veía a su agresor, y tanto miedo que a veces no podía siquiera salir de su casa. Por esto, y con la recomendación del profesional de salud mental que la atendió, se recibió su declaración a través de una entrevista en cámara Gesell.

Allí dio cuenta de los pormenores de su relación con Márquez, que comenzó cuando ella tenía 14 años y vivían en Misiones, y continuó cuando se mudaron a Barrancas. Destacó haber padecido agresiones sexuales mientras estaba embarazada, violencia física, golpes y cortes con cuchilla en sus brazos delante de los hijos. Márquez la humillaba, la golpeaba delante de sus propios padres y se reía, ejercía violencia económica (ya que le sacaba el dinero de las asignaciones familiares), y violencia psicológica.

Esta historia marcada por la violencia de género culminó con la tentativa de femicidio, de la que afortunadamente la mujer sobrevivió, y por la que Márquez fue condenado a 15 años de prisión.